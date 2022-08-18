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【美股焦點｜BBBY】3B家居本月累升逾3倍　分析認為已加入GME、AMC挾淡倉大軍

股市 09:25 2022/08/18

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【美股焦點｜BBBY】3B家居本月累升逾3倍　分析認為已加入GME、AMC挾淡倉大軍

Bed Bath & Beyond（3B家居 美：BBBY）股價8月累升逾3倍，有分析認為，Bed Bath & Beyond已加入遊戲驛站GameStop（美︰GME）、AMC Entertainment（美︰AMC），成為軋空（即挾淡倉 short squeeze）大聯盟的一員。

Bed Bath & Beyond（BBBH）股價收報23.8美元，升11.8%，惟盤後跌18%，報18.85美元。美國證監會（SEC）公開文件顯示，GME主席科恩 （Ryan Cohen）旗下投資公司RC Ventures，已申請出售其所持有的945萬股Bed Bath & Beyond股份。

根據跟縱沽空者活動的S3 Partners數據，Bed Bath & Beyond的沽空比例已升至55%。不過數據顯示，沽空Bed Bath & Beyond、GME及AME這3隻網紅股的投資者，本月已損失約16.5億美元。

S3 Partners的分析認為，因股價上升吸引了新的沽空，這3隻股票可能仍然是挾淡倉目標。

【美股焦點】曼聯股價曾升逾7%　格拉沙擬出售少量股份套現　或引新投資者

【美股焦點】HBO Max據報裁員約14%　減少與Discovery合併後的冗員

責任編輯︰梁浩碩

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