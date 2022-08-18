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【中國基金】華安基金調整停牌內房估值　將中國恒大、恒大物業估值降至近零

股市 09:14 2022/08/18

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【中國基金】華安基金調整停牌內房估值　將中國恒大、恒大物業估值降至近零

中國基金華安基金發布公告指，為客觀反映基金公允價值，華安基金根據中國證監會相關規定，調整停牌股票估值。自8月15日起，華安基金對旗下「華安CES港股通ETF」持有的世茂 （00813） 、融創中國 （01918） 、中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） ，分別按照每股1.33元、每股1.37元、每股0.01元、每股0.01元進行估值。

停牌前，世茂、融創中國、中國恒大、恒大物業的股價分別為每股4.42元、每股4.58元、每股1.65元、每股2.3元。較停牌前股價，華安基金此次估值下調幅度分別為69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。

另外，華安基金指，上述股份亦已於8月12日收市後由中華交易服務港股通精選100指數成份股中調出。

華安基金成立於1998年，為中國是中國證監會批准成立的首批5家基金管理公司之一，旗下公募基金規模達6000億元人民幣。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【大行看法】美銀：內房危機不會出現日本式資產泡沫爆破　相信不會令中國陷入「硬著陸」　

編輯：姚卓然

世茂集團（00813） 港股 恒大物業（06666） 基金 股票 中國證監會 公募基金 中國恒大（03333） 停牌 融創中國（01918）

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