一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇

香港人出名工作拼搏，不少上班族即使面對龐大工作壓力及超長工時都毫無怨言，只求能為自己及家人多賺點錢，提升生活質素。在疫情之下，失業率高企，即使您想如上一代「打多幾份工、賺多點外快」似乎也不容易。但是經濟壓力不會因疫情而放緩，尤其身為一家之主，要肩負起照顧另一半、四大長老以及下一代的重擔，除了用腦力、勞力及時間來換取收入，有否想過透過合適的理財工具讓財富增值？例如市面上有不少儲蓄保險計劃除可助您將財富持續滾存，更可輕鬆轉換受保人，實現財富代代相傳的遠大目標。



比較回本年期 輕鬆累積財富



儲蓄保險作為中長綫的理財工具，其回報表現無疑是投保時的重要考慮因素。一般而言，儲蓄保險的回報主要分為「保證」及「非保證」，「保證」部分會隨保單年期穩步增長，「非保證」部分一般受保險公司的投資回報、理賠及盈利等因素影響，兩種回報雙管齊下，為客戶帶來財富增長潛力。以下讓我們比較市場上幾款儲蓄保險產品的回本期、保證及預期回報率（包含非保證部分），幫助大家投保適合自己的產品。



以教育儲蓄為例，不少父母都計劃讓子女到海外升學，如能及早規劃，就可有足夠時間讓財富滾存，減輕負擔。假設於子女0歲時已開始供款，何時可以提取一筆現金儲備，資助孩子負笈海外呢？

從上述可見，中國人壽（海外）「裕饒傳承儲蓄保險計劃II」（下稱「裕饒傳承II」）的保證回本年期及預期回本年期均較同類產品短，而保證回報也較同類產品更勝一籌，首10個保單年度的預期回報亦勝於市場同類產品。如您希望投保一些穩中求勝的保險產品，「裕饒傳承II」會是不錯的選擇。



另外，「裕饒傳承II」的保單價值包含保證現金價值及非保證終期紅利（註1）兩個部分，前者會隨保單年期增長，讓財富穩步上升；後者為一次性分紅（非保證），並會於第2個保單周年日起於特定情況下派發。



靈活提取安排 滿足人生不同階段的理財需要



當然，提供足夠保障亦是儲蓄保險的重要作用，所以大家在投保有關產品時，除了留意其回報表現，也要考慮該計劃是否能滿足保障以至財富傳承方面的需要，甚至能提供足夠彈性，以便投保人因應不同人生階段需要而作出調整。



以「裕饒傳承II」為例，您可選擇以調低基本金額的方式，提取保單內的部分保證現金價值及非保證終期紅利（註1），以實踐個人的財務目標，惟保單價值將會相應減少。您亦可選擇以保單貸款方式借出部分保證現金價值作應急之用。



無限次轉換受保人 實現財富代代相傳



考慮到越來越多人會提早規劃如何將財富傳承，不少儲蓄保險產品如「裕饒傳承II」都設有「轉換受保人選項」（註2），讓保單持有人於受保人在世期間無限次轉換受保人，而每次轉換後，保單的保障年期亦會延長至新受保人138歲，使財富不斷滾存，並代代傳承下去。



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