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【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

股市 08:33 2022/08/18

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【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

碧桂園 （02007） 發盈警，上半年度股東應佔淨利潤介乎約2億元至10億元人民幣，按年減少93.3%至98.7%；核心淨利潤介乎約45億元至50億元人民幣，按年跌67.1%至70%。

公司指，預期盈利下降主要是由於受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，市場下行疊加工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備 充足的可動用現金，現金流依舊穩健。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署，即睇【ET財智Talk】

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編輯：姚卓然

民企內房股 港股 碧桂園 碧桂園（02007）

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