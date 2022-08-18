【內房危機】碧桂園午後挫半成　公司稱下半年沒有美元債到期、今早發盈警料中期盈利最多跌近99%

▲ 【盈警｜內房】碧桂園發盈警 料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

碧桂園 （02007） 發盈警，上半年度股東應佔淨利潤介乎約2億元至10億元人民幣，按年減少93.3%至98.7%；核心淨利潤介乎約45億元至50億元人民幣，按年跌67.1%至70%。

另外，內媒報道，碧桂園今日召開的投資者會議，公司總裁莫斌表示，在中債信用增進公司全擔保情況下，公司正推進中票發行，發行概率較大。而公司常務副總裁程光煜相信行業最困難的時刻已經過去，現在是底部盤整過程，預期下半年公司會維持比較有序的銷售節奏，保持與頭部同行相當的銷售水平。再者，公司下半年碧桂園沒有美元債到期，僅在9月分及11月份有兩筆合計40億元人民幣境內債需要償還，目前已做好了相關資金安排。

碧桂園午後跌5.6%，報2.38元。

公司指，預期盈利下降主要是由於受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，市場下行疊加工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備 充足的可動用現金，現金流依舊穩健。

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編輯：姚卓然