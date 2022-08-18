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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】騰訊ADR較港高逾3%　恒指黑期跌約27點、道指期貨跌42點（不斷更新）

股市 09:13 2022/08/18

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微高開11點，恒指料開報19934點。滙豐 （00005） ADR折合報51.82元，較港收市價低0.13元或近0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報313.76元，較港收市價高10.56元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報172.29元，較港收市價高2.29元或1.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：13】期指開報19977點，升71點或0.4%。

【08：33】【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

【08：27】恒指黑期跌約27點，報19857點。道指期貨跌42點，報33921點。

【08：19】【新股IPO】中國中免1880據報招股價中間以上範圍定價

【07：45】【業績】中通快遞第二季淨利潤17.59億元人民幣　按年增長38%

【07：45】【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價　超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19934點，升11點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.82元，較港收市價低0.13元或近0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報313.76元，較港收市價高10.56元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報172.29元，較港收市價高2.29元或1.4%。

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【07：30】美國聯儲局公布7月議息紀錄，強調要遏制高通脹，需繼續加息，但提到未來某個時間點可能放緩加息。美股午後跌幅收窄，10年期債息突破2.9厘。道指一度跌超過300點，收市報33980點，跌171點；標普500指數報4274點，跌31點；納指報12938點，跌164點或1.25%。

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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