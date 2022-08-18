【港股市況】騰訊逆市升3%難撐大市　恒指全日跌158點　吉利、東亞績後齊跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊 （00700） 績後造好，帶領港股今早高開69點，開報19991點，已是全日高位，大市其後轉跌，午後曾跌逾200點，低見19675點，恒生指數收跌158點，報19763點，成交893億元。恒生科技指數跌1.1%，報4192點。

分析文章︰

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P 分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：13】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 升0.7%；小米 （01810） 跌0.3%。碧桂園 （02007） 發盈警，股價跌半成。吉利 （00175） 、東亞 （00023） 績後分別跌逾3%。

【業績｜本地銀行股】東亞：監察市況後決定是否調整按揭封頂息 不排除內房相關壞帳下半年增加

【16：10】騰訊 （00700） 、藥明生物 （02699） 績後逆市升3%及2.8%，仍難撐起大市，恒生指數收跌158點，報19763點，成交893億元。恒生科技指數跌1.1%，報4192點。

【16：00】恒指U盤前跌170點，報19752點。

【15：58】【內房危機】內地監管機構據報調查銀行就房地產貸款風險曝露 外資銀行亦需參與

【15：34】【新股IPO】瑞銀：有信心螞蟻最遲明年年底前開始IPO 料會先在港上市

【15：33】渣打銀行調升H按封頂息至2.75厘 下周三生效

【15：32】中海外 （00688） 尾市跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌半成；雅居樂 （03383） 、龍湖（ 00960）跌2%。

【15：30】【攜程9961】攜程反挫4% 7月旅遊訂單量按月增五成

【15：24】烯石電車新材料 （06128） 尾市跌三成，低見1.05元，成交2578萬元。

【15：17】騰訊 （00700） 尾市升逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 升近0.1%。

【15：06】港股尾市跌逾200點，一度跌穿19700點，低見19697點，最新跌219點，報19703點。科指跌1.5%，報4176點。

【14：59】滙豐 （00005） 今日除淨，最新跌逾2%，低見50.1元。

【14：52】東亞 （00023） 績後受壓，跌幅擴大至逾3%，低見9.98元。

【14：38】吉利 （00175） 最新跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【14：23】滙豐 （00005） 午後跌近2%，低見50.15元。渣打 （02888） 跌逾3%，低見55.3元。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 跌近3%；中銀香港 （02388） 跌近2%。

【14：22】【新股IPO】羅兵咸永道：中資TMT新股上半年集資額不跌反升 國企ADR退市或反映中美分歧短期難解

【13：57】港股跌幅擴大，大市跌近200點，報19723點，跌198點。

【13：19】南南資源 （01229） 午後升幅擴大至50%，高見0.385元，成交2184萬元。

【13：16】騰訊 （00700） 最新升約3.7%；美團 （03690） 升逾1%。

【13：16】碧桂園 （02007） 跌6%，低見2.36元。

【13：15】【業績｜高息地產】嘉里建設上半年基礎盈利增18% 中期息維持0.4元、股息率逾7厘

【13：13】吉利 （00175） 跌幅顯著收窄至1%，高見17.34元，大市跌幅收窄至90點，報19832點。

【13：08】吉利 （00175） 跌勢略喘定，跌幅收窄至3%內，報16.9元跌2.7%。

【13：06】騰訊 （00700） 午後初段續升逾3%；美團 （03690） 升幅收窄至0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；小米 （01810） 升0.2%。

【13：04】東亞 （00023） 績後跌近2%，低見10.14元。

【13：02】佐丹奴 （00709） 績後逆市靠穩，升0.6%。

【13：00】恒指午後初段跌130點，報19791點。科指跌0.9%，報4200點。吉利 （00175） 績後跌4%；銀娛 （00027） 跌1%。

【12：52】【業績｜航運股】中遠海運國際上半年多賺4% 中期息派11仙、股息率達9厘

【12：26】【業績｜零售股】佐丹奴中期純利按年升61.7% 中期息增三成至8.5仙

【12：24】【業績｜濠賭】銀娛第二季EBITDA轉虧3.84億元 單季淨現金少63億元

【12：21】【業績｜本地銀行股】東亞銀行中期少賺44% 中期息削半派0.16元

【12：21】【業績｜汽車股】吉利上半年少賺35%至15.5億元人幣 不派息

【12：00】恒生指數半日跌124點，報19797點，成交486億元。恒生科技指數跌0.9%，報4202點。騰訊 （00700） 績後升3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；藥明生物 （02269） 升3%；碧桂園 （02007） 盈警跌5%。

【11：53】滙豐 （00005） 向下，股價最新跌1.7%，低見50.3元。

【滙豐HSBC】滙豐加H按封頂息率0.25厘 同時推首年定息住宅按揭

【11：47】恒指中午收市前跌約118點，續於19800點關口爭持；科指跌0.9%，報4202點。

【11：33】東方海外 （00316） 走勢反覆向下，最新跌逾4%，低見220元。

【11：29】中芯國際 （00981） 逆市升1%；上海復旦 （01385） 升8%；晶門半導體 （02878） 升逾5%；華虹半導體 （01347） 跌0.4%。

【11：24】騰訊 （00700） 升3%力撐， 大市跌約85點，報19837點；科指跌0.7%，報4207點。

【11：16】藥明生物 （02246） 績後向上，升幅擴大至逾4%，高見72.65元。

【11：13】【內房危機】牛津研究：內房開發商現金流減少24% 投資基金避開內房債令資金鏈斷裂問題更嚴重

【11：08】快狗打車 （02246） 股價逆市反彈逾13%，高見6.45元。

【11：00】騰訊 （00700） 最新逆市升逾2%；美團 （03690） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【10：49】四環醫藥 （00460） 股價再跌一成，低見0.89元，成交6845萬元。

【10：39】東方海外 （00316） 跌逾3%，低見222.6元。

【10：35】吉利 （00175） 將於今日公布業績，股價績前跌3%，低見16.84元。

【10：32】開拓藥業 （09939） 逆市升近6%，高見16.4元。

【10：28】協鑫新能源 （00451） 跌幅擴大至16%，破底低見0.11元，成交1667萬元。

【10：23】大市跌幅再擴大至近150點，報19778點，跌144點；科指跌1.2%，報4188點。

【10：19】烯石電動汽車新材料公布16日與包銷商訂立協議，擬向不少於六名認購人發售美國預託股份（ADS）共約469.57萬股，股價回吐逾25%，低見1.07元。

【10：16】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見333元。

【10：14】碧桂園 （02007） 跌逾5%，低見2.38元。

【10：12】耐世特 （01316） 績後逆市升5%，高見6.78元。耐世特半年轉盈為虧，虧損1113.8萬美元，去年同期為純利831.43萬美元。

【業績｜汽車零件】耐世特半年轉虧至1114萬美元

【10：07】啤酒股逆市造好，潤啤 （00291） 再升半成；青啤 （00168） 升近2%；百威亞太 （01876） 升4%。

【10：03】港股跌幅略收窄，恒指最新跌53點，報19868點；科指跌0.3%，報4225點。

【10：00】新秀麗 （01910） 升幅擴至14%，破頂高見20.45元。

【09：57】創科 （00669） 股價回吐3%，仍守100元，低見101.6元。

【09：53】內房向下，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌逾3%；龍湖 （00960） 跌近3%。

【09：51】大市跌幅擴大至120點，至19800點水平；科指跌0.9%，報4200點。

【09：49】比亞迪 （01211） 隨市跌0.6%，早段低見284.4元。

【比亞迪1211】李克強到訪比亞迪總部 讚比亞迪有「工匠精神」、承諾保持新能源車優惠政策

【09：46】滙豐 （00005） 早段跌逾1%，低見50.55元；港交所 （00388） 再跌逾1%，低見336.8元；中移動 （00941） 逆市靠穩升0.3%，高見52.7元。

【09：43】ATM個別發展，騰訊 （00700） 績後升3%；美團 （03690） 續彈1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：41】協鑫新能源 （00451） 建議每20股合併為1股，並於股份合併生效後，建議每手買賣單位由2000股更改為1000股合併股份。協鑫新能源股價早段跌一成，低見0.115元。至於協鑫科技 （03800） 則逆市升1%，高見3.04元。

【09：39】港股開市後轉跌，恒指最新跌62點，報19860點；科指跌0.7%，報4208點。

【09：35】電力股今早個別發展，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升0.4%；龍源電力 （00916） 跌0.3%。

【09：32】發盈警的碧桂園 （02007） 開市後跌近4%，低見2.39元。

【09：31】新秀麗 （01910） 績後升逾9%，高見19.48元。新秀麗半年扭虧，股東應佔溢利為5630萬美元，相對去年同期為虧損1.43億美元。

【業績｜零售股】新秀麗上半年扭虧為盈賺5630萬美元 未來將加大營銷力度及提價

【09：30】【業績｜藍籌股】潤啤再彈4% 公司：未有全面加價計劃、惟局部地區會調整售價 高檔酒銷售料有雙位數增長（第二版）

【09：28】藥明生物 （02269） 績後升1%。藥明生物首6個月純利25.35億元人民幣，按年增37.6%，不派中期息。

【業績｜生科股】藥明生物彈高1% 半年多賺38% 綜合項目增至534個

【09：22】恒生指數開報19991點，升69點。恒生科指數升0.3%，報4249點。騰訊 （00700） 績後升逾4%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 盈警跌逾1%。

【騰訊業績】騰訊高開4% 次季收入跌3%、上市以來首見負增長 經調整純利挫17%但勝預期

【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長 上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務 監管方向趨正面（第二版）

【09：13】期指開報19977點，升71點或0.4%。

【08：33】【盈警｜內房】碧桂園發盈警 料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

【08：27】恒指黑期跌約27點，報19857點。道指期貨跌42點，報33921點。

【08：19】【新股IPO】中國中免1880據報招股價中間以上範圍定價

【07：45】【業績】中通快遞第二季淨利潤17.59億元人民幣 按年增長38%

【07：45】【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價 超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19934點，升11點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.82元，較港收市價低0.13元或近0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報313.76元，較港收市價高10.56元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報172.29元，較港收市價高2.29元或1.4%。

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【07：30】美國聯儲局公布7月議息紀錄，強調要遏制高通脹，需繼續加息，但提到未來某個時間點可能放緩加息。美股午後跌幅收窄，10年期債息突破2.9厘。道指一度跌超過300點，收市報33980點，跌171點；標普500指數報4274點，跌31點；納指報12938點，跌164點或1.25%。

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責任編輯︰梁浩碩