【港股市況】騰訊績後升3%、阿里巴巴跌2%　恒生指數開市後轉跌　碧桂園盈警跌4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊 （00700） 領升下，港股今早高開近70點再試二萬關。恒生指數開報19991點，升69點。恒生科指數升0.3%，報4249點。騰訊績後升逾4%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 盈警跌逾1%。

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即市走勢︰

【09：53】內房向下，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌逾3%；龍湖 （00960） 跌近3%。

【09：51】大市跌幅擴大至120點，至19800點水平；科指跌0.9%，報4200點。

【09：49】比亞迪 （01211） 隨市跌0.6%，早段低見284.4元。

【比亞迪1211】李克強到訪比亞迪總部 讚比亞迪有「工匠精神」、承諾保持新能源車優惠政策

【09：46】滙豐 （00005） 早段跌逾1%，低見50.55元；港交所 （00388） 再跌逾1%，低見336.8元；中移動 （00941） 逆市靠穩升0.3%，高見52.7元。

【09：43】ATM個別發展，騰訊 （00700） 績後升3%；美團 （03690） 續彈1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：41】協鑫新能源 （00451） 建議每20股合併為1股，並於股份合併生效後，建議每手買賣單位由2000股更改為1000股合併股份。協鑫新能源股價早段跌一成，低見0.115元。至於協鑫科技 （03800） 則逆市升1%，高見3.04元。

【09：39】港股開市後轉跌，恒指最新跌62點，報19860點；科指跌0.7%，報4208點。

【09：35】電力股今早個別發展，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升0.4%；龍源電力 （00916） 跌0.3%。

【09：32】發盈警的碧桂園 （02007） 開市後跌近4%，低見2.39元。

【09：31】新秀麗 （01910） 績後升逾9%，高見19.48元。新秀麗半年扭虧，股東應佔溢利為5630萬美元，相對去年同期為虧損1.43億美元。

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【09：28】藥明生物 （02269） 績後升1%。藥明生物首6個月純利25.35億元人民幣，按年增37.6%，不派中期息。

【業績｜生科股】藥明生物彈高1% 半年多賺38% 綜合項目增至534個

【09：22】恒生指數開報19991點，升69點。恒生科指數升0.3%，報4249點。騰訊 （00700） 績後升逾4%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 盈警跌逾1%。

【騰訊業績】騰訊高開4% 次季收入跌3%、上市以來首見負增長 經調整純利挫17%但勝預期

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【09：13】期指開報19977點，升71點或0.4%。

【08：33】【盈警｜內房】碧桂園發盈警 料上半年盈利最多跌近99%至約2億元人幣

【08：27】恒指黑期跌約27點，報19857點。道指期貨跌42點，報33921點。

【08：19】【新股IPO】中國中免1880據報招股價中間以上範圍定價

【07：45】【業績】中通快遞第二季淨利潤17.59億元人民幣 按年增長38%

【07：45】【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價 超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19934點，升11點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.82元，較港收市價低0.13元或近0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報313.76元，較港收市價高10.56元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報172.29元，較港收市價高2.29元或1.4%。

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【07：30】美國聯儲局公布7月議息紀錄，強調要遏制高通脹，需繼續加息，但提到未來某個時間點可能放緩加息。美股午後跌幅收窄，10年期債息突破2.9厘。道指一度跌超過300點，收市報33980點，跌171點；標普500指數報4274點，跌31點；納指報12938點，跌164點或1.25%。

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責任編輯︰梁浩碩