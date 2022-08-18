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【大戶手影】趁熊二反彈縮手減淡倉？　橋水大削九成歐股淡倉至8.4億美元

股市 08:23 2022/08/18

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【大戶手影】趁熊二反彈減淡倉？　橋水大削九成歐股淡倉至8.4億美元

據外電報道，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）大手平倉歐洲股票淡倉，並由6月的105億美元，勁削至現時只有8.45億美元，跌幅達九成。

7月份，橋水對股市前景感到悲觀，做淡達28隻股份。目前，橋水仍在做淡的歐洲公司只剩下3間，分別是ING Groep、Banco Santander和Air Liquide，而據Breakout Point數據顯示，押注在ING Groep及Banco Santander的淡倉總值4.75億歐元（約4.84億美元）。

今年初以來，歐股主要指數Stoxx 600累計下跌約9.5%，但在7月5日觸底後，已反彈約10%。消息人士透露，Bridgewater的旗艦基金Pure Alpha II截至7月上漲了21.5%。

橋水之前也曾多次大舉做淡歐股，2020年時的淡倉規模達到140億美元，2018年時更是高達過220億美元。

港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署，即睇【ET財智Talk】

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編輯：姚卓然

 

 

 

美股 沽空 歐洲 對沖基金 基金 股票 歐洲股

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