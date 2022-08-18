【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code）

騰訊 （00700） 次季收入跌3%，是上市以來首次出現負增長，經調整純利挫17%，但勝市場預期，騰訊ADR收市較港高逾3%；藥明生物 （02269） 半年多賺近38%，中期不派息；兩大藍籌業績一喜一悲，績後怎解讀部署？騰訊會否反向炒「最壞時刻已過」？藥明錢景又如何？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解兩大藍籌績後部署。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：46 - 港股今日焦點速覽

01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：12 - 亞太股市早段市況速報

04：33 - 美國聯儲局議息紀錄解讀：中性未令市場意外

06：01 - 傾向認為9月加息0.75厘、11月加息0.5厘、12月加息0.25厘

06：38 - 美股7月受企業盈利理想帶動反彈浪

07：05 - 消化加息憂慮而生的反彈浪較脆弱

07：22 - 美股中性大型上落市 反彈需愈來愈小心

07：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：20 - 港股有5大憂慮 19200-21200點是恒指區間

11：01 - 港股反彈買完又跌 消磨投資者買貨意欲

11：55 - 恒指19500點有支持 跌市沽壓未算大

12：51 - 如任何負面消息惡化 大市向下機會較大

13：04 - 騰訊 （00700） 業績速報

14：54 - 騰訊 （00700） 經調整盈利勝預期「過咗一關」 ADR升屬正常

17：24 - 騰訊 （00700） 業績解讀可能已見最差情況 但料緩慢增長

18：35 - 留意騰訊 （00700） 曾派京東 （09618） 不排除3-6個月後會再沽貨

19：50 - 騰訊 （00700） 即使反彈亦不宜買 寧可等大股東沽完「執雞」

21：55 - 科技股不如用牛熊證、窩輪 用槓桿減少資金比例

24：01 - 藥明生物 （02269） 業績與預期、盈喜一樣

25：25 - 藥明生物 （02269） 訂單增加 未來料維持約五成增長

26：30 - 藥明生物 （02269） 估值高+遭美制裁風險 宜低位買入

28：33 - 港股開市初段市況速報

29：30 - 業績股/消息股速報：藥明生物 （02269） 、新秀麗 （01910） 、雅生活服務 （03319） 、丘鈦科技 （01478） 、耐世特 （01316） 、碧桂園 （02007）

31：08 - ET個股推介：李寧 （02331）

35：48 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 上望目標價睇咩位？

36：14 - 觀眾問股：騰訊 （00700） PUT點揀？

37：43 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51元買入4000股 加注追唔切是否要等下一轉除淨後至有機會儲貨？

39：35 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 幾錢可買入？

43：05 - 觀眾問股：華電 （00902） 4.58元及藥明生物 （02269） 89元有貨點睇反彈阻力位？

46：18 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 想2.6元撈博反彈上2.8元執少少諗得過嗎？

48：33 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以放長線睇嗎？ 有沒有機會重上200元？

51：01 - 觀眾問股：吉利 （00175） 18元有貨 有冇機會上返20元？

52：30 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 5.8元買入要止賺？

54：02 - 觀眾問股：中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 派息都高應點揀？

55：01 - 觀眾問股：中海油 （00883） 無貨想等機會買少少收息及賺價 買入價及今年目標價望多少？

56：18 - F三星原油期 （03175） 買ETF跟期油升 入場費亦較低

56：48 - 港股開市初段市況速報

57：00 - 財經日誌提提你

*港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢*

責任編輯：何美澄