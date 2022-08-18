  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code）

股市 11:11 2022/08/18

分享：

分享：

騰訊 （00700） 次季收入跌3%，是上市以來首次出現負增長，經調整純利挫17%，但勝市場預期，騰訊ADR收市較港高逾3%；藥明生物 （02269） 半年多賺近38%，中期不派息；兩大藍籌業績一喜一悲，績後怎解讀部署？騰訊會否反向炒「最壞時刻已過」？藥明錢景又如何？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解兩大藍籌績後部署。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：46 - 港股今日焦點速覽　
01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：12 - 亞太股市早段市況速報
04：33 - 美國聯儲局議息紀錄解讀：中性未令市場意外
06：01 - 傾向認為9月加息0.75厘、11月加息0.5厘、12月加息0.25厘
06：38 - 美股7月受企業盈利理想帶動反彈浪
07：05 - 消化加息憂慮而生的反彈浪較脆弱
07：22 - 美股中性大型上落市   反彈需愈來愈小心
07：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：20 - 港股有5大憂慮    19200-21200點是恒指區間 
11：01 - 港股反彈買完又跌    消磨投資者買貨意欲
11：55 - 恒指19500點有支持     跌市沽壓未算大
12：51 - 如任何負面消息惡化    大市向下機會較大
13：04 - 騰訊 （00700） 業績速報
14：54 - 騰訊 （00700） 經調整盈利勝預期「過咗一關」    ADR升屬正常
17：24 - 騰訊 （00700） 業績解讀可能已見最差情況  但料緩慢增長
18：35 - 留意騰訊 （00700） 曾派京東 （09618）    不排除3-6個月後會再沽貨
19：50 - 騰訊 （00700） 即使反彈亦不宜買      寧可等大股東沽完「執雞」
21：55 - 科技股不如用牛熊證、窩輪    用槓桿減少資金比例
24：01 - 藥明生物 （02269） 業績與預期、盈喜一樣
25：25 - 藥明生物 （02269） 訂單增加     未來料維持約五成增長
26：30 - 藥明生物 （02269） 估值高+遭美制裁風險    宜低位買入
28：33 - 港股開市初段市況速報
29：30 - 業績股/消息股速報：藥明生物 （02269） 、新秀麗 （01910） 、雅生活服務 （03319） 、丘鈦科技 （01478） 、耐世特 （01316） 、碧桂園 （02007）
31：08 - ET個股推介：李寧 （02331）
35：48 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 上望目標價睇咩位？
36：14 - 觀眾問股：騰訊 （00700） PUT點揀？
37：43 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51元買入4000股  加注追唔切是否要等下一轉除淨後至有機會儲貨？
39：35 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 幾錢可買入？
43：05 - 觀眾問股：華電 （00902） 4.58元及藥明生物 （02269） 89元有貨點睇反彈阻力位？
46：18 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 想2.6元撈博反彈上2.8元執少少諗得過嗎？
48：33 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以放長線睇嗎？  有沒有機會重上200元？
51：01 - 觀眾問股：吉利 （00175） 18元有貨  有冇機會上返20元？
52：30 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 5.8元買入要止賺？
54：02 - 觀眾問股：中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 派息都高應點揀？
55：01 - 觀眾問股：中海油 （00883） 無貨想等機會買少少收息及賺價    買入價及今年目標價望多少？
56：18 - F三星原油期 （03175） 買ETF跟期油升   入場費亦較低
56：48 - 港股開市初段市況速報
57：00 - 財經日誌提提你

*港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

相關文章

美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作
2022/08/17
美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作
美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未
2022/08/17
美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未
華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析
2022/08/17
華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析
快手（01024）創一個月新低 績前部署咩位可買
2022/08/17
快手（01024）創一個月新低 績前部署咩位可買
創科實業 （0669）創一個月新高 前景分析+上望目標
2022/08/17
創科實業 （0669）創一個月新高 前景分析+上望目標

你可能感興趣

美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作
12:18 2022/08/17
美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作
美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未
18:32 2022/08/17
美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未
華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析
16:23 2022/08/17
華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】傳騰訊沽美團點拆解 大市再震多次？（附Time code）
2022/08/17
【ET開市直擊】傳騰訊沽美團點拆解 大市再震多次？（附Time code）
【ET開市直擊】騰訊業績前瞻　內地數據遜預期影響多大？ （附time code）
2022/08/16
【ET開市直擊】騰訊業績前瞻　內地數據遜預期影響多大？ （附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
2022/08/12
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
【ET開市直擊】捕捉業績期潛力股 中移動績後操作攻略速睇（附Time code）
2022/08/12
【ET開市直擊】捕捉業績期潛力股 中移動績後操作攻略速睇（附Time code）
【ET開市直擊】美國CPI出爐怎拆解 港股弱勢到幾時？（附Time code）
2022/08/11
【ET開市直擊】美國CPI出爐怎拆解 港股弱勢到幾時？（附Time code）
京東集團—SW（09618） 買入價 博反彈 上落市 盈喜 亞太 電力 ADR ETF 牛熊證

上一篇文章

【內房危機】牛津研究：內房開發商現金流減少24%　投資基金避開內房債令資金鏈斷裂問題更嚴重

下一篇文章

【中國經濟】高盛下調今年中國GDP預測至3%　料未來大規模刺激措施出台機會微
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【美股收市】議息紀錄強調遏通脹 債息抽高 道指跌171點
【美股收市】議息紀錄強調遏通脹 債息抽高 道指跌171點
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港交所業績】港交所再跌超1%創兩個月低　半年少賺27%減派息至3.45元　LME鎳風波、僱員成本推高支出
【港交所業績】港交所再跌超1%創兩個月低　半年少賺27%減派息至3.45元　LME鎳風波、僱員成本推高支出
【英國通脹】英國准批50年期按揭　助青年人在高樓價、高通脹時上車
【英國通脹】英國准批50年期按揭　助青年人在高樓價、高通脹時上車
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款