【業績｜物管股】雅生活中期少賺7%　黃奉潮：冀未來利潤增15%、不會與雅居樂脫鉤

▲ 【業績｜物管股】雅生活中期少賺7% 不派息

雅生活 （03319） 上半年利潤跌7.4%至10.6億元人民幣，收入升22%至76億元人民幣，毛利率跌3.1個百分點至26.9%，不派息。另外，集團現金及現金等價物較去年底少9%至約40億元。

期內，集團物業管理服務收入按年增長23.3%至49億元人民幣；業主增值服務收入按年增長34.3%至10.8億元人民幣；城市服務收入按年增長3倍至6.4億元人民幣；及外延增值服務收入按年下降24%至9.9億元人民幣。

集團指，上半年在管面積及合約面積分別為5.29億平方米及7.07億平方米。第三方項目通過市場拓展、收購整合等方式迅速擴張，合約面積（含控股成員企業）達5.59億平方米，新增合約面積超過4320萬平方米，按年增長8.4%，佔總合約面積的79.1%，是集團規模增長的主要來源。來自第三方外拓的新增合約面積超過3560萬平方米，對應新增年化合同金額超12億元人民幣。

冀未來 利潤增15% 黃奉潮：不存在與雅居樂脫鉤

據內媒報道， 雅生活聯席主席兼執行董事黃奉潮表示，未來希望營收增長達到20%，利潤達到15%的增長。由於地產行業受到打擊，有投資者問及雅生活會否與大股東雅居樂 （03383） 脫鉤，黃奉潮表示，雅生活服務不存在去地產化，未來的策略只是要降低公司對地產業務的依賴，降低地產業務在公司整體營收中的佔比。

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編輯：姚卓然