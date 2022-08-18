  • 30°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜物管股】雅生活中期少賺7%　黃奉潮：冀未來利潤增15%、不會與雅居樂脫鉤

股市 14:58 2022/08/18

分享：

分享：

【業績｜物管股】雅生活中期少賺7%　不派息

雅生活 （03319） 上半年利潤跌7.4%至10.6億元人民幣，收入升22%至76億元人民幣，毛利率跌3.1個百分點至26.9%，不派息。另外，集團現金及現金等價物較去年底少9%至約40億元。

期內，集團物業管理服務收入按年增長23.3%至49億元人民幣；業主增值服務收入按年增長34.3%至10.8億元人民幣；城市服務收入按年增長3倍至6.4億元人民幣；及外延增值服務收入按年下降24%至9.9億元人民幣。

集團指，上半年在管面積及合約面積分別為5.29億平方米及7.07億平方米。第三方項目通過市場拓展、收購整合等方式迅速擴張，合約面積（含控股成員企業）達5.59億平方米，新增合約面積超過4320萬平方米，按年增長8.4%，佔總合約面積的79.1%，是集團規模增長的主要來源。來自第三方外拓的新增合約面積超過3560萬平方米，對應新增年化合同金額超12億元人民幣。

冀未來利潤增15%　黃奉潮：不存在與雅居樂脫鉤

據內媒報道，雅生活聯席主席兼執行董事黃奉潮表示，未來希望營收增長達到20%，利潤達到15%的增長。由於地產行業受到打擊，有投資者問及雅生活會否與大股東雅居樂 （03383） 脫鉤，黃奉潮表示，雅生活服務不存在去地產化，未來的策略只是要降低公司對地產業務的依賴，降低地產業務在公司整體營收中的佔比。

港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【業績】中通快遞第二季淨利潤17.59億元人民幣　按年增長38%

【業績｜酒店】美麗華酒店上半年基礎溢利增9%　末期息增至21仙

【業績｜教育股】民生教育半年少賺12% 不派息

編輯：姚卓然

 

 

內地物業 收購 雅生活服務（03319） 港股 物業管理股

上一篇文章

滙豐控股（00005）今日除淨走勢差 不想捱價失守咩位離場？

下一篇文章

【恒大汽車】恒大汽車據報或被收購、天津工廠僅產200輛「恒馳5」　許家印曾揚言轉型車企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【港股市況】騰訊逆市升3%獨力難支、恒指尾市跌200點　滙豐除淨跌2%、東亞跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%獨力難支、恒指尾市跌200點　滙豐除淨跌2%、東亞跌逾3%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款