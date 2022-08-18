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【業績｜物管股】雅生活中期少賺7%　不派息

股市 07:48 2022/08/18

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【業績｜物管股】雅生活中期少賺7%　不派息

雅生活 （03319） 上半年利潤跌7.4%至10.6億元人民幣，收入升22%至76億元人民幣，毛利率跌3.1個百分點至26.9%，不派息。

期內，集團物業管理服務收入按年增長23.3%至49億元人民幣；業主增值服務收入按年增長34.3%至10.8億元人民幣；城市服務收入按年增長3倍至6.4億元人民幣；及外延增值服務收入按年下降24%至9.9億元人民幣。

集團指，上半年在管面積及合約面積分別為5.29億平方米及7.07億平方米。第三方項目通過市場拓展、收購整合等方式迅速擴張，合約面積（含控股成員企業）達5.59億平方米，新增合約面積超過4320萬平方米，按年增長8.4%，佔總合約面積的79.1%，是集團規模增長的主要來源。來自第三方外拓的新增合約面積超過3560萬平方米，對應新增年化合同金額超12億元人民幣。

另外，集團現金及現金等價物較去年底少9%至約40億元。

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編輯：姚卓然

 

 

內地物業 收購 雅生活服務（03319） 港股 物業管理股

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