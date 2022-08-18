【業績】中通快遞升3%創三個月高　第二季淨利潤17.59億元人民幣　按年增長38%

▲ 【業績】中通快遞第二季淨利潤17.59億元人民幣 按年增長38%

中通快遞 （02057） 公布第二季度業績。中通快遞第二季淨利潤及經調整淨利潤均為17.59億元人民幣，按年增長38.2%，經調整息稅折攤前收益為28.92億元人民幣，增長36%。每股美國存託股收益為2.23元人民幣，升42.9%。

中通快遞升3.3%，報219.8元，創三個月高。

期內，收入86.57億元人民幣，按年增長18.2%，當中核心快遞服務收入按年增長18.8%，因包裹量增長7.5%及單票價格增長10.5%的綜合影響所致。貨運代理服務收入增長5.2%，因疫情後跨境電商需求和定價逐漸趨於常態化所致。物料銷售收入主要包括電子面單打印所需的熱敏紙銷售收入增長 11.3%。

毛利22.03億元人民幣，增長31.6%。毛利率由去年同期的22.8%改善至 25.4%。包裹量為62.03億件，增長7.5%。經營活動產生的現金流淨額為3，7.81億元人民幣。

中通快遞表示，基於當前市場條件和運營情况，保持之前作出的年度業務量指引，預計全年包裹量將在249.6億至258.6億件的區間，按年增長 12%至16%。

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責任編輯︰梁浩碩