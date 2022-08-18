【投資心理學】成日怕錯過重要資訊？　可能你患上「FOMO」病症

隨著科技發展日新月異，在身邊愈來愈多人出現「機不離手」的習慣，一有時間就會翻閱社交媒體和通訊軟件，深怕遺漏了一些重要的資訊，又或者擔心當你看到時，其他人已轉到其他話題；在社交媒體角度而言，他們最重要資產是每個人的上網習慣，利用大數據的方式去推送一認為符合用家的內容，例如在淘寶曾經搜尋過一件物品，在推薦中也會推送類似的產品，以致會出現錯失恐懼症 ( Fear of Missing Out, FOMO) ，甚至影響我們投資的客觀判斷。

錯失恐懼症

是一個近年才興起的焦慮現象，最大的原因與資訊泛濫有關，泛指因為自己沒參與其中而產生的不安感覺，例如用家長期留意社交媒體或群組對話，社交媒體也會實時更新資源，為了避免出現不合群的情況，以致未能專心，例如在大學上課時只專心與朋友群聊，而忘記將重心放在課堂上。長期收到大量信息，也認為信息對於事件發展很重要，令自己不能錯過，例如連登的追post文化。這類型的錯失恐懼症常見於年輕人。

應用在投資上

FOMO經常見於在散戶中，特別是透過社交媒體而引發的投資事件，例如不少公司都會定期發佈公司或個人看法，如果見推薦的股票升了不少，為了避免「怕蝕低」，即使還高於市價，但心想「好多人都這樣」，可能在跌市就會出現損失。猶記得前年出現的GME事件，當時reditt網民發現香櫞研究發表了做空GME的報告，不少網民不齒有關行為，聯合夾死香櫞研究。事件發酵後，更多人參與討論和投資GME，不少人都破頂價買入GME股份，每股曾升至400美元，最終股價大跌，不少散戶都「損手離場」。

FOMO的成因

如果有留意「娛樂至死」一書，不少媒體為了博取讀者，新聞愈來愈易「入口」，令我們缺乏獨立思考的弊病，特別是投資新聞泛濫年代，愈來愈多所謂投資成功方法，也令我們出現一步致富想法。

在討論區或社交媒體，經常會出現一些與投資有關的廣告，聲稱真倉、入群組每日等收錢，例如出現「小賭怡情大賭變李嘉誠」專頁，以入會賣料方或去牟利。因此，不論每日接收多少資訊，都要先消化再分析，避免人云亦云作盲目投資。