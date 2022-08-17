【分析｜騰訊】騰訊管理層直指減持美團消息不準確　但弦外之音似對分派上市投資持開放態度

▲ 【分析｜騰訊】騰訊管理層直指減持美團消息不準確 惟弦外之音看好分派投資項目？

近日市場傳出騰訊有意沽出美團 （03690） 持股，騰訊首席戰略官James Mitchell表示，相關消息並不準確，但承認目前騰訊股價及旗下投資組合價值被嚴重低估，年初至今已經向騰訊股東返還約170億至180億元，會繼續進行回購、派發股息等回饋予股東。Mitchell提到，經營活動產生的自由現金流可以支持回購資金。

不過，Mitchell指出，上一次分派京東 （09618） 及減持SEA（美：SE）讓騰訊學習到如何管理這些交易的能力，日後可以更快地完成未來分派或銷售股份，同時讓騰訊學習如何維繫雙方關係。

他續指，騰訊減持京東及Sea股份後，但仍然與對方保持著非常良好的業務關係，又稱「投資者對股息和分派的反應相當積極，這鼓勵我們考慮如何繼續沿著這條資本回饋路徑前進」，意味騰訊對於分派投資或持開放態度。

減持京東反映騰訊願意縮減投資組合

南非大股東Naspers及旗下Prosus 以沽出騰訊持股套現支持回購。問及騰訊回購及股息的資金來源，Mitchell指出，即使計及發展視頻號、國際遊戲及企業軟件等的資本開支，上季仍產生約150億美元左右的年化自由現金流。

騰訊截至上季末投資組合市值900億美元，Mitchell指出，騰訊上次減持京東做法，反映騰訊願意隨著時間的推移縮減投資組合，以更有效地進行投資，向騰訊股東返還資本。Mitchell提到，非上市投資組合賬面價值超過500億美元，相信當中投資已經大幅升值，會考慮從中尋找尋找資金機會，形容騰訊「擁有大量彈藥」回購及派息等。

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記者：李哲毅