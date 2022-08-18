▲ 【業績｜酒店】美麗華酒店上半年基礎溢利增9% 末期息增至21仙

美麗華酒店 （00071） 公布截止6月底止，上半年溢利升29.2%至2.04億元，基礎溢利增9.2%至2.11億元；集團收入升1.2%至5.9億元；中期息增5%至21仙。

酒店及服務式公寓業務去年收入跌10%至1.08億元，期內入住率增加19.1%；EBITDA虧損擴大至1370萬元。集團指出，收入減少乃受旗下問月酒店於第一季末至7月底進行裝修及資產提升工程。

收租業務收入及EBITDA與去年相若至4.07億及3.5億元。餐飲業務收入6520萬元，跌8.8%，其中5月及6月收入分別按年增53%及62%，EBITDA虧損擴大9%至600萬元。旅遊業務收入擴大至1080萬元，EBITDA虧損按年收窄1.3%至790萬元。

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記者：宋佩恩