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【業績｜酒店】美麗華酒店上半年基礎溢利增9%　末期息增至21仙

股市 06:49 2022/08/18

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【業績｜酒店】美麗華酒店上半年基礎溢利增9%　末期息增至21仙

美麗華酒店  （00071）  公布截止6月底止，上半年溢利升29.2%至2.04億元，基礎溢利增9.2%至2.11億元；集團收入升1.2%至5.9億元；中期息增5%至21仙。

酒店及服務式公寓業務去年收入跌10%至1.08億元，期內入住率增加19.1%；EBITDA虧損擴大至1370萬元。集團指出，收入減少乃受旗下問月酒店於第一季末至7月底進行裝修及資產提升工程。

收租業務收入及EBITDA與去年相若至4.07億及3.5億元。餐飲業務收入6520萬元，跌8.8%，其中5月及6月收入分別按年增53%及62%，EBITDA虧損擴大9%至600萬元。旅遊業務收入擴大至1080萬元，EBITDA虧損按年收窄1.3%至790萬元。

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記者：宋佩恩

港股 酒店 餐飲 業績公布 美麗華（00071）

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