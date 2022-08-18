▲ 【退休調查】SJP調查︰45至64歲市民有逾6成未考慮規劃退休生活 逾7成人未在財務規劃考慮通脹

財富管理公司SJP發布研究，探討45至64歲處於事業後期的港人所面臨財務障礙，今年2至3月訪問1,360名上述年齡層、並持有股票、房產、基金等個人投資的港人，所有受訪者都來自年收入至少40萬元家庭。研究發現62%受訪者未有考慮為退休生活進行規劃、73%人未有在財務規劃考慮到通脹因素。

僅半數受訪者聘財務顧問助投資

研究指出，56%受訪港人表示，疫情的影響使他們更關注退休計劃。逾66%受訪者擔心他們在退休後無法支付醫療費，62%的受訪者表示擔心成為家庭的經濟負擔。大多數受訪者預計他們在退休後，將需進一步削減開支，包括減少奢侈品支出（46%）、社交生活支出（35%）和旅遊支出（35%）。此外，65%受訪者對如何有效管理跨代財富轉移缺乏了解，72%受訪者沒訂立遺囑。

目前只有50%受訪者聘請財務顧問幫助管理他們的投資。不聘請財務顧問的主因包括受訪者認為可充分管理自己的投資、擔心費用、對第三方機構缺乏信任等。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham表示，隨着港人壽命愈來愈長，他們將會面對更長的退休時間，應優先制定全面及完善的財務計劃，以緩解由經濟負擔所帶來的壓力和焦慮，同時實現更舒適的退休生活。

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記者：胡學能