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【財富管理】SJP攻本地高端客擬增聘理財顧問　今年客戶料增1成、面對面諮詢需求更熾熱

Hot Talk 09:00 2022/08/18

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【財富管理】SJP攻本地高端客擬增聘理財顧問　今年客戶料增1成、面對面諮詢需求更熾熱

本地銀行近年積極開拓高端客戶服務，也有在港主要服務海外僑民的國際財富管理公司，希望在本地高端客市場分一杯羮。1991年在英國成立的St. James's Place，2014年收購亞洲財富管理諮詢公司The Henley Group後，在港發展理財業務。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham接受訪問時表示，SJP現於香港有45名理財顧問，將加聘人手，冀2025年在港至少有80名理財顧問，「我們在香港看到幫助客戶實現財務目標的巨大機會，包括本地居民，隨着預期壽命延長、財富轉移、生活成本和市場不確定性增加，相信面對面諮詢需求更為熾熱」。

Wickham表示，SJP在香港為擁有可投資資產達100萬美元的私人客戶服務，現約有7,500名客戶，已較去年底增逾320人，料今年客戶按年增10%，目前客戶當中有五至六成是英國僑民，其餘四成為本地客。他指，SJP在亞洲有120名理財顧問，管理客戶資金約20億英鎊，會加聘具經驗的顧問，希望2025年在亞洲有200名顧問，而資金管理規模（FUM）達50億英鎊。

SJP亞洲管理約20億英鎊

產品及服務方面，Wickham指，SJP有直接單位信託基金，在諮詢的基礎上供客戶投資，亦有提供全權委託服務、投資相連保險方案等。他強調公司重視與客戶的長期關係，而非以銷售金融產品為焦點，公司先和客戶見面互相了解，以建立互信，客戶表明其財務情況、希望達到的目標後，該公司的顧問會做研究，為客戶度身訂做金融建議、解決方案，再於其後與客戶的會議上作推介。「在該人真正成為我們的客戶前，和該人多開一兩次會議都是頗常有的事，在給予諮詢的過程中，確保向客戶提供最佳的建議。」

SJP受證監會、保監局規管，但不像證券行、保險公司般廣設分行網絡。Wickham稱，公司主要透過口碑（word of mouth）經營，所吸新客很多來自個人介紹及轉介，此外公司亦做網上營銷、與國際學校合作舉辦教育活動。對於如何達到50億英鎊FUM目標，他透露，該公司的既有客戶資金每年留存率本身已達96.5%，認為該公司透過擴展顧問網絡，可助吸納更多新客資金。

大灣區續發展　將有很多機遇

香港近年出現移民潮，Wickham指，今年確見有些外籍客戶離港，惟這亦為該公司創造生意機遇，若該些客戶是前往英國工作，公司本身在英國已有4,000多名財務顧問，可讓客戶離港前就其資產作出適當規劃，以確保到埗英國時毋須支付資本增值稅。

不過，他相信移民離港趨勢僅短暫，指香港具備強大韌性，因其與內地的聯繫，加上大灣區不斷發展，香港在亞洲有獨特位置，將會有很多機遇，「適當時候，我們會見到外國人才再次湧入香港，移民離港的趨勢很快會逆轉」。但他指，對外和對內地通關會很重要，以讓海外人才、內地旅客前來令香港重新暢旺，而該公司希望借大灣區機遇，招聘更多顧問和尋求擴大夥伴合作。

Oliver Wickham表示，SJP現於香港有45名理財顧問，將加聘人手。（曾耀輝攝）

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