【美股焦點】曼聯股價曾升逾7%　格拉沙擬出售少量股份套現　或引新投資者

消息指，英超球隊曼聯（美：MANU）班主格拉沙家族在面對球迷等壓力下，計劃出售曼聯的少數股份，但不會放棄曼聯的控制權。消息傳出後，股份在美國開市後曾升逾7%，現升3%。

未準備放棄對曼聯控制權

市場消息指，格拉沙家族已經就引入新投資者的可能性進行了初步討論，具體仍然保密，但指出格拉沙家族仍未準備好放棄對曼聯的控制權，故只會出售少量股份，現時曼聯的價值約為50億元英鎊。

格拉沙家族2005年收購曼聯，但由於以槓桿收購，令曼聯背負巨額債務，球迷一直維持對格拉沙家族反對的聲音。隨著近年曼聯成績走下坡，格拉沙家族對訓練場等球會設施缺乏投資，反對浪潮愈演愈烈。在今季開季連輸兩場跌至英超榜尾後，曼聯球迷甚至決定本周日主場賽事時發起抗議，表達對格拉沙家族的不滿。

Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）於社交媒體發文揚言，要買起曼聯。不過，馬斯克相隔4個多小時後否認，指自己不會購買任何一支運動隊。

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編輯：葉志偉