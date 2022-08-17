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【美股焦點】景順：美股仍未計入經濟衰退　續籲防守

宏觀解讀 21:52 2022/08/17

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美股經歷上半年的回吐後，下半年出現反彈，但美國連續兩個季度GDP出現負增長，令人擔心當地經濟與股市走向。景順分析認為市場仍未將經濟衰退計入股市，建議資產配置應以防守性為主。

與以往高通脹有相似之處

景順全球領先經濟指標自2020年第二季度進入收縮狀態，意味經濟增長低於長期趨勢，即增長將會減速，甚至進入經濟衰退。該行指，收縮狀態平均持續約7個月，但最終長達15個月，在此期間，美國股票相對於10年期國債的年均表現為-12%，全球股市表現更差，為-16%，該行指，市場很大程上沒有將經濟衰退因素計入股市。

該行認為，1970年代及1980年代的通脹預期沒有那麼嚴重，核心通脹也不夠現時高，但認為三個年代的高通脹有相似之處。此外，景順指過去3個月衡量到通脹壓力見頂的早期跡象，但要作出判斷仍為時尚早。

景順指，從廣義上來說，由於有經濟衰退的情況，預期盈利增長將會放緩。該行又提到從資產配置方面，可以發現資金配置在較謹慎的債券多於股票，配置在美國多於其他已發展國家，配置在防守性股份多於周期性股份。

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編輯：葉志偉

 

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