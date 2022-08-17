【內銀業績序幕】平安銀行上半年按年多賺26%　7月底涉斷供樓盤的逾期個人按揭貸款餘額7800萬元人民幣

▲ 平安銀行上半年按年多賺26% 7月底涉斷供樓盤的逾期個人按揭貸款餘額7800萬元人民幣

平安銀行（深：000001）今年上半年營收920.22億元（人民幣，下同），按年多8.7%，上半年純利220.88億元，按年多25.6%，每股收益1.03元人民幣，按年多28.8%。若單計今年第二季，該行營收458.18億元，按季跌0.8%，純利92.38億元，按季跌28.1%。以去年第二季營收428.92億元，純利74.51億元相比，今年第二季營收按年增6.8%、純利按年增24%。

針對網傳的「停貸事件」，該行已全面排查所有一手樓按揭樓盤，在全國發布斷供公告的300多個樓盤中，該行涉及27個，全部位於一、二線城市及大灣區、長三角等經濟發達區域。今年7月底，該行所涉樓盤中逾期個人住房按揭貸款餘額0.78億元人民幣，佔全行個人住房按揭貸款餘額的0.028%，總體涉及規模小。同時，7月底該行個人住房按揭貸款餘額佔全行貸款的比例僅8.75%，相關事件對該行資產質量的影響較小，未對經營構成重大影響。

淨息差按年跌7個基點

今年上半年，該行淨息差為2.76%，按年跌7個基點，負債平均成本率2.16%，按年跌6個基點，其中吸收存款平均成本率2.05%，與去年同期持平。上半年利息淨收入640.59億元，按年增7.9%，非利息淨收入279.63億元，按年增10.4%。

上半年，集團計提信用及其他資產減值損失388.45億元，按年增1.5%。一方面，集團加大資產核銷及撥備計提，並針對宏觀經濟下行、部分地區新冠肺炎疫情反覆等情況計提管理層疊加撥備，導致部分金融資產項目信用減值損失按年增加；另一方面，因上半年收回及化解大額非貸款問題授信，導致計提的債權投資信用減值損失按年減少。

該行指，上半年國民經濟總體持續恢復，但復蘇區域、行業不平衡問題仍較顯著，部分企業和個人還款能力承壓，銀行資產質量管控仍面臨挑戰。今年6月底，該行逾期貸款佔比1.46%，較去年底降0.15個百分點；逾期60天以上貸款佔比及逾期90天以上貸款佔比分別為0.9%和0.75%，較去年底分別升0.03和0.01個百分點；不良貸款率1.02%，與去年底持平；關注貸款佔比1.32%，較去年底降0.1個百分點。

上半年，該行計提的發放貸款和墊款信用減值損失298.31億元。今年6月底，貸款減值準備餘額950.21億元，較去年底增長5.3%；風險抵補能力繼續保持較好水平，撥備覆蓋率290.06%，較去年底升1.64個百分點；逾期60天以上貸款撥備覆蓋率327.22%，較去年底降11個百分點；逾期90天以上貸款撥備覆蓋率393.54%，較去年底降3.86個百分點。

房地產業不良率0.77% 按年增0.55個百分點

發放貸款和墊款按行業劃分的質量情況，今年6月30日，該行的房地產業貸款和墊款餘額2980.2億元，佔整體該行發放貸款和墊款本金總額9.2%，房地產業不良率0.77%，按年增0.55個百分點。建築業貸款和墊款的不良率為0.71%，按年多0.63個百分點。

該行預計淨息差持續承壓。負債端，高成本負債壓降空間有限，美元進入加息周期成本上行，負債成本優化邊際效應遞減；資產端，持續讓利實體經濟，貸款利率仍將下行，資產收益率進一步下降。

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編輯：胡學能