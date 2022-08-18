【業績｜地產股】九龍建業半年少賺75%　派息增4%至26仙

▲ 【業績|地產股】九龍建業半年少賺75% 派息增4%26港仙

九龍建業 （00034） 公布，截止6月30日止半年，盈利跌75%至1.52億元；基礎盈利按年跌52%至1.49億元，乃受發展項目物業銷售確認入帳減少所致；收入按年跌27.3%至72.36億元；中期息增4%，派0.26元。

期內物業銷售方面，將軍澳海茵莊園截止6月底累計預售逾500個單位，累計預售額逾33億元；內地銷售額為7.52億元人民幣；總租金收入方面按年倒退2%至1.48億元；金融投資利息總額按年增39%至1.07億元。

資本負債比率按年增50.1個百分點

集團認為其香港及內地土地儲備均具競爭力，料海茵莊園將成集團重要收益來源、高街項目料明年預售、其佛山項目料年內竣工、天津項目則料年內至明年竣工。期內資本負債比率按年增50.1個百分點至128.5%，集團指出乃受牛池灣清水灣道35號之補地價所致，涉96.58億元，料下半年將軍澳項目確認銷售後將有所改善。

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記者：宋佩恩