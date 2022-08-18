旅遊市道復甦推動銷情 新秀麗上半年虧轉盈

全球最大行李箱供應商新秀麗(01910)公布中期業績。受惠全球旅遊市道復甦推動產品需求，集團上半年銷售淨額按年增加58.9%至12.7億美元，同期更成功由虧轉盈賺5,630萬美元。集團特別對第二季度的營運表現深感滿意。截至 2022年 6 月 止三個月，集團的綜合銷售淨額為 6.96億美元，較 2022 年第一季度錄得的 5.73億美元有所上升 。

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新秀麗補充，銷售淨額的利好趨勢延續至 2022 年第三季度，經撇除俄羅斯 及 已出售業務 Speck 的銷售淨額，集團於 7 月銷售淨額的減幅與 2019 年 7 月相比改善至 8.7%，而進一步撇除中國的銷售淨額則改善至5.7%。

上半年，新秀麗於北美洲、亞洲、歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別按年增長 51.4%（經撇除 Speck則增長 66.2%）、34.0%（經撇除中國於 2022 年及 2021 年第二季度的銷售淨額 則增長 53.9%）、159.5%（經撇除俄羅斯則增長 180.1%）及 151.1%。品牌表現方面，集團核心品牌新秀麗、Tumi 及 American Tourister 的銷售淨額分別按年增長 84.2%、50.6% 及 91.7%。

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