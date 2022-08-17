【新股IPO】太盟投資集團傳或將推遲至明年來港上市

消息指，由黑石集團支持的亞洲私募股權公司太盟投資集團（PAG）因應市況波動，正考慮推遲在香港的上市計劃。

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據了解，太盟投資有可能推遲至明年上市，主要是目前股市大幅波動，若現在上市有可能導致投資者要求大幅折讓，並在上市後的頭數日出現股價表現欠佳的情況。不過若市場在短期內有所改善，太盟或會很快推進上市。此外，有指太盟投資冀望透過上市集資多達20億美元，尋求約100億至150億美元的市值。

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記者：張以正