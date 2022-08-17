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【騰訊業績】騰訊突宣布退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　否認沽出美團　劉熾平：監管方向趨正面

股市 21:04 2022/08/17

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騰訊上季主動退出非核心業務　不做網教、電商、遊戲直播

面對行業監管、內地經濟放緩，騰訊 （00700） 總裁劉熾平在分析員會議稱，正採取多項措施減少成本，穩定盈利，其中騰訊於第二季主動退出非核心業務，包括網上教育、電商，以及遊戲直播。其後管理層又否認沽出美團 （03690） 持股。

劉熾平亦提到，疏理表現不佳的業務，例如錄得虧損的數碼內容服務及小規模社交媒體產品，同時，收緊對營銷項目的控制，市場推廣支出按年減少21%。

劉熾平又指，將所有國內內部服務轉移至騰訊雲，以增加成本效益。另外，騰訊亦優化勞動力，及控制人力成本，按季已將人手減少約5000人。

料宏觀環境改善時收入回升

劉熾平表示，行業監管進程已由整改走向正常化，近期平台經濟的監管方向趨向更正面，以鼓勵更健康及可持續的發展、完成整改，以及進行定期監督。

近期內地已重新批出遊戲版號，但仍未見騰訊等大型遊戲發行商的身影。劉熾平認為，發放新的遊戲版號將會幫助整體遊戲行業重新增長，騰訊預期也會獲發版號，惠及公司的本地遊戲業務。

劉熾平認為，當宏觀環境改善時，預期收入將會回升，因為集團約一半的收入受惠於中國的經濟活動。他指，廣告收入的跌勢於第二季喘穩，且商業支付量於6月回復至高雙位數的按年增長。

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編輯：袁諾曦

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690）

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