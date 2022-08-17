【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）

▲ 騰訊上季主動退出非核心業務 不做網教、電商、遊戲直播

內地科網行業近季受到監管風波及宏觀經濟放緩夾擊。騰訊 （00700） 總裁劉熾平在分析員會議稱，自2021年初以來，中國互聯網行業確實面臨著重大的變化和挑戰，集團今年採取多項措施減少成本，穩定盈利，包括主動退出網上教育、電商、遊戲直播等領域非核心業務，相信更多舉措的成果會陸續反映到業績上。

劉熾平認為，即使未來兩季收入或保持現有水平，但透過嚴控成本、提高效率等措施，料下半年盈利可錄按年正增長。

內地互聯網監管風暴似乎暫告一段落，劉熾平指出，行業監管進程已由整改走向常態化，今年未有出台對行業造成重大衝擊的新法規，此外遊戲版號已恢復發行，而且內地政府機構也制定更多支持平台的舉措，例如發改委牽頭成立工作組，協調大數據、互聯網+等戰略領域政策，預計支持措施將需要時間來發揮作用，未來出台更多支持措施。

近期內地已重新批出遊戲版號，但仍未見騰訊等大型遊戲發行商的身影。劉熾平認為，發放新的遊戲版號將會幫助整體遊戲行業重新增長，騰訊預期也會獲發版號，惠及公司的本地遊戲業務。

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編輯：袁諾曦、李哲毅