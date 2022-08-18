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【內房危機】碧桂園發盈警 料上半年盈利倒退最多98%

股樓投資 12:03 2022/08/18

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藍籌內房股碧桂園(02007)發布盈警，預期集團截至2022年6月止六個月核心淨利潤介乎約45億至50億人幣，而上年同期約152億人幣，跌幅約61.1％至約70.4％；集團同期盈利介乎約2億至10億人幣，而上年同期150億人幣，跌幅約93.3％至98.7％。至11時半，碧桂園報2.39元，下跌5.1元。

旅遊市道復甦推動銷情 新秀麗上半年虧轉盈  詳情請看【下一頁

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

碧桂園預期，盈利下降主要受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，包括市場下行疊加工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。公司董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備充足的可動用現金，現金流依舊穩健。

大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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