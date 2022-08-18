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【業績｜生科股】藥明生物彈高1%　半年多賺38%　綜合項目增至534個

股市 09:27 2022/08/18

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【業績｜生科股】藥明生物半年多賺38%　綜合項目增至534個

藥明生物  （02269）  首6個月純利25.35億元（人民幣，下同），按年增37.6%，收益72.06億元，按年增63.5%。不派中期息。

藥明生物彈高1.4%，報70.7元。

以地區劃分，北美收入按年增78%至38.96億元；中國收入增54.4%至17.92億元；歐洲收入增31%至12.97億元；其他地區收入增2.3倍至2216萬元。公司第一季度和第二季度銷售收入按季增長分別為32.8%和9.5%。

集團指出，旗下綜合項目數按年增30.9%至534個，當中涉500個非COVID項目，當中14個為商業化生產項目。

以業務劃分，企業IND（正式新藥臨床，製藥公司的實驗性藥物的營銷申請獲得批准之前，獲許可將有關藥物運送至其他司法權區）前階段服務收入按年增36.6%至26.38億元，項目按年增35.4%至287個，32個項目進入早期臨床開放階段；早期（第I及II期）臨床開發服務按年增17.8%至12.84億元，涉204個項目；後期（第III期）臨床開發服務及商業化生產按年增43.8%至31.52億元，涉29個項目。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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【業績｜生科股】藥明康德反挫3%　上半年純利逾46億人民幣、多賺73%　營收按年增69%至177億元人民幣

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 藥明生物（02269）

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