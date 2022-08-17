【康宏旗下】環一胡啟深：推新平台助保險經紀銷售　康宏股東風波已經告一段落、SPAC上市進度良好

▲ 環一財富管理商業平台總監胡啟深

康宏環球近年力拓數碼科技，旗下環一財富管理推出保險及投資產品銷售平台「環一OnePlatform」，環一財富管理商業平台總監胡啟深接受訪問時指，該平台的定位是為持牌保險經紀提供銷售協作服務，現時已向全港約6分之1業務經紀提供服務，涉約2,000人，而平台上架超過2,000款理財及保險產品。

胡啟深表示，平台的投資額超過1億元，目前保險產品及強積金逾1,000款，來自超過50間供應商；基金產品逾900款，來自40間公司；並涵蓋證券、海外物業及按揭等。目前平台後勤員工約300至400人，當中科技人員超過百人。

以香港市場為發展重心 前海設立據點拓大灣區

環一財富管理在前海設立據點，胡啟深表示，雖然目前尚未通關，但內地機遇巨大，故希望先在大灣區插旗，日後若落實任何涉及大灣區的新舉措，公司也可以快速反應，而平台目前仍會以香港市場為發展重心。

問及未來發展方向，胡啟深稱，平台不會單純追求上架產品數目，而是希望更好地保險業務經紀進行銷售，例如電子化文件處理步驟等，同時有意與中小型銀行合作，例如接通雙方平台以提供類似的銷售協作服務。

SPAC上市進度良好 康宏股東風波已告一段落

康宏去年11月宣布計劃分拆企業對企業（B2B）及金融科技業務赴美SPAC（特殊目的收購公司）上市，與納斯達克上市的AGBA Acquisition Ltd合併，而據AGBA公告兩企合併限期延長至10月31日。問及上市進展，胡啟深強調，相關進度良好，公司內部亦十分期待上市，一旦有確實新消息會悉時公布。

康宏數年前深陷股東爭拗，當時佳兆業 （01638） 太子爺郭曉群曾參與康宏爭奪戰，但自康宏去年5月聯交所除牌後，康宏股東間衝突逐漸消失於大眾目光。問及股東風波是否已完全平息，胡啟深未肯透露詳情，但強調所有股東風波已經告一段落，公司希望以全新定位出發。

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記者：李哲毅