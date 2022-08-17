【挪威退休金】挪威主權基金虧損破記錄　半年蝕萬億港元

▲ 【挪威退休金】全球最大主權財富基金破史上記錄半年蝕過萬億港元

全球最大主權財富基金、管理資產達1.3萬億美元的挪威主權財富基金表示，受加息、通脹飈升，以及俄烏戰爭影響，截至今年6月底止，基金半年回報率為負14.4%，錄得虧損約1740億美元，折合港元約1.3萬億，是有史以來最大的半年虧損。

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行政總裁Nicolai Tangen表示，上半年該基金在其大部分投資的股票下跌17%，而固定收益投資下跌9.3%，當中科技股表現最差，回報率為負27.6%；能源股是唯一獲正回報的股票板塊，回報率為13%，緩和了石油、天然氣及精煉產品價格大幅上漲帶來的衝擊。

不過，Nicolai Tangen仍然看好美國科技巨頭公司，指美國科技公司通常會在該基金前10位持倉之列，亦認為它們仍處於很好的位置。他認為，持倉規模反映了該等公司在基金基準中的規模，而此規模與全球股票指數的差距有限。

此外，該基金在物流地產的投資使其非上市房地產資產增7.1%，但僅佔其資產的3%。

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實習記者：張巧怡