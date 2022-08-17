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【業績｜零售股】新秀麗上半年扭虧為盈賺5630萬美元　未來將加大營銷力度及提價

股市 20:00 2022/08/17

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新秀麗上半年扭虧為盈賺5630萬美元　未來將加大營銷力度及提價

新秀麗 （01910） 公布今年上半年業績，期內銷售淨額達12.7億美元，按年增長58.9%；股東應佔溢利為5630萬美元，對比去年同期為虧損1.43億美元。

新秀麗表示，今年上半年銷售趨勢持續改善，而集團亦選擇性地於旅遊需求復甦較快的市場增加廣告投放，計劃於2022年餘下時間加大對營銷的投資，以推動銷售淨額增長，並抓緊旅遊業持續復甦的機遇。

若按照地區劃分，歐洲市場恢復勢頭最勁，上半年該市場外部收益達3.01億美元，按年增長129.6%；北美洲市場增長51.3%至4.9億美元；亞洲市場增長27.8%至3.93億美元；拉丁美洲外部收益按年增長135.5%至3.01億美元。

與2019年上半年相比，集團銷售淨額減少27.7%。今年上半年毛利率則較2021年同期增加4.9個百分點至55.7%。公司表示，仍然專注於通過減少折扣及促銷活動來維持毛利率水平，會提高價格以減輕產品成本、關稅及運費上升的影響。

相關文章：【烏克蘭戰爭】新秀麗：上周出售俄羅斯業務　過去3年銷售淨額佔比約1.6至2%

【業績】新秀麗彈高3%　首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%

記者：梁安琪

港股 業績公布 廣告 新秀麗（01910） 銷售 零售 亞洲 亞洲市場 歐洲市場

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