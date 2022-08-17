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【美股焦點】美股大好友Jeremy Siegel：若聯儲局加息至4%或以上　美股恐再創新低

環球政經 19:54 2022/08/17

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美股大好友、沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel周二（16日）接受CNBC訪問時表示，今年下半年情況看起來對美股有利，但如果聯儲局決定加息至4%或以上，美股恐再創新低。

Jeremy Siegel稱，聯儲局或會再分別加息0.5厘、0.25厘、0.25厘，即共1厘。他指，聯儲局需要再度加息，不是現在就停止，但如果聯儲局激進加息，即分別加息0.75厘、0.5厘、0.5厘，至4厘或以上，聯儲局將會為過度緊縮而感到後悔。


同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

他說，雖然某些職位的工資正在上漲，但過去2年主要推動通脹的力量，房價正在下降，而大宗商品價格亦停止上漲。「我認為，如果聯儲局看到這一點，就不用採取更激進的行動。我認為股市已於6月觸底，今年看好下半年表現。」

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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