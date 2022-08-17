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【恒大汽車】恒大汽車據報或被政府牽頭車企收購　傳天津工廠僅生產了200輛恒馳

股市 19:45 2022/08/17

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恒大汽車據報或被政府牽頭車企收購　傳天津工廠僅生產200輛恒馳

恒大汽車 （00708） 據報可能會被另一家汽車公司收購。內媒界面新聞引述知情人士指，消息人士指，此次潛在併購屬於地產政府行為，目前各方還在僵持。

恒馳5首車於今年1月正式下綫，並於7月6日開始預售，兩周後，恒大汽車在恒馳節上表示訂單量超過3.7萬輛。不過，恒馳的生產面臨挑戰。據指，天津工廠半年一共只生產了約200輛恒馳。

報道指，目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產能力，包括生產正在預售的恒馳5車型。不過，消息人士指，因為備料不足，天津工廠也將於周四（18日）停工。

同時，消息人士指，上周有購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恆馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。

去年8月恒大曾發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售公司旗下部分資產，其中就包括恒大汽車。

消息人士又提到，現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，現時恒大都要先交全款。

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編輯：袁諾曦

中國恒大（03333） 港股 恒大 恒大汽車（00708）

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