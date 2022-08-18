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【恒大汽車】恒大汽車據報或被收購、天津工廠僅產200輛「恒馳5」　許家印曾揚言轉型車企

股市 14:55 2022/08/18

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恒大汽車據報或被政府牽頭車企收購　傳天津工廠僅生產200輛恒馳

中國恒大 （03333） 主席許家印去年揚言集團未來10年轉型去成新能源汽車為主業，恒大汽車 （00708） 旗下恒馳汽車7月才在正式接受預售，但內地傳聞引述消息指，恒大汽車或被另一家車企收購。《界面新聞》引述知情人士指，此次潛在併購屬於地區政府行為，目前各方還在僵持。

恒大汽車首款電動汽車「恒馳5」今年1月正式下綫，7月6日才開始預售，預計10月起交付。兩周後，恒大汽車在「恒馳節」表示訂單量超過3.7萬輛。

不過，最新報道指，「恒馳5」生產面臨挑戰，旗下天津工廠半年一共只生產約200輛恒馳。

恒大汽車僅有天津工廠具生產能力　傳18日起停工

報道指，目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產能力，包括生產正在預售的恒馳5車型。不過，消息人士指，因為備料不足，天津工廠也將於周四（18日）停工。

同時，消息人士指，上周有購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恆馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。

去年8月恒大曾發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售公司旗下部分資產，其中就包括恒大汽車。

消息人士又提到，現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，現時恒大都要先交全款。

恒馳5推十大購車權益 15日內可退車退款、送終身整車保障等，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：袁諾曦

中國恒大（03333） 港股 恒大 恒大汽車（00708）

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