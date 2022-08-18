【恒大汽車】恒大汽車據報或被收購　總裁：尋找戰略投資非被收購、天津工廠無停工（第二版）

▲ 恒大汽車據報或被政府牽頭車企收購 傳天津工廠僅生產200輛恒馳

中國恒大 （03333） 主席許家印去年揚言集團未來10年轉型去成新能源汽車為主業，恒大汽車 （00708） 旗下恒馳汽車7月才在正式接受預售，但內地傳聞引述消息指，恒大汽車或被另一家車企收購。《界面新聞》引述知情人士指，此次潛在併購屬於地區政府行為，目前各方還在僵持。

恒大汽車首款電動汽車「恒馳5」今年1月正式下綫，7月6日才開始預售，預計10月起交付。兩周後，恒大汽車在「恒馳節」表示訂單量超過3.7萬輛。

最新報道指，「恒馳5」生產面臨挑戰，旗下天津工廠半年一共只生產約200輛恒馳。

恒馳汽車總裁劉永灼回應內地傳媒時稱，一直積極引入戰略投資者，至目前「既有地方政府也有多家實力企業對恒馳汽車表達了投資意向」，不存在被收購一事。

恒大早於去年8月已公告，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售公司旗下部分資產權益，包括恒大汽車，惟至今未有公布新進展。

恒大汽車僅有天津工廠具生產能力、傳18日起停工 恒馳批謠言

內媒上述報道指，目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產能力，包括生產正在預售的恒馳5車型，但因為備料不足，天津工廠也將於周四（18日）停工。

同時，消息人士指，上周有購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恆馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。消息人士又提到，現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，要求恒大都要先交全款。

劉永灼則指，天津工廠停工是謠言，目前正常生產，「超過1800名員工在天津工廠一線奮戰」，確保9月量產、10月開始交付恒馳5。

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（第二版加入公司回應）

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編輯：袁諾曦