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【新股IPO】叮噹健康科技最快月內招股 集資不多於1億美元

股樓投資 20:01 2022/08/17

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消息指，內地數字零售藥房叮噹健康科技計劃最快本周開始評估投資者對其在港上市的需求，並已委聘中金及招銀國際為聯席保薦人。據指，叮噹健康是次上市或集資不多於1億美元，爭取最早本月底開始招股。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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叮噹健康初步招股文件顯示，叮噹健康作為中國提供即時數字醫療服務的先驅者及領導者，利用綜合的綫上及綫下運營，向用戶提供全套即時醫療健康產品及服務， 如快藥、在線診療及慢病與健康管理。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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又是2018年入市　將軍澳海翩滙劈價132萬沽　4年帳蝕32萬

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