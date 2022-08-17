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【分析│騰訊業績】騰訊業績報告罕有首兩句即發哀鳴　三綫業務全受困

股市 19:27 2022/08/17

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【分析│騰訊業績】騰訊業績報告罕有首兩句即發哀鳴　三綫業務全受困

騰訊（00700）最新一份業績報告，第一段即發出悲鳴，以削減開支，令經調整利潤錄得按季的增長，而展望未來，亦只是提升業務效率及增加新的收入來源。

【騰訊業績】騰訊次季人手大減5500人、幅度少過阿里巴巴　薪金節省近17億人幣

騰訊業績報告指出，第二季期間，主動退出非核心業務，什麼是非核心業務，以及核心業務未來如何增長，就成為騰訊的重要生命綫。

騰訊其中一個核心業務是增值服務，包括遊戲、視頻與音樂的收入，佔收入的53%，不過，本土遊戲有三大問題：（1）大型遊戲發佈數量下降、（2）用戶消費減少；以及（3）未成年人保護措施的實施，王牌遊戲《王者榮耀》收入下降，視頻收入增長而音樂直播及遊戲直播的收入減少。

佔另外5成收入的網絡廣告及金融科技收入，則受疫情困擾，要睇整體中國經濟增長情況。

至於非核心業務，騰訊以往投資眾多公司，繼續可以預期未來將沽出更多已成熟的投資，以補貼公司盈利，就像南非股東的行徑。

【騰訊700】騰訊委任張秀蘭為獨立非執董　曾任北京政協具政策研究背景

【騰訊業績】騰訊次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期

記者：譚志偉

港股 個股分析 業績公布 騰訊控股（00700）

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