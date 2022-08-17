▲ 【分析│騰訊業績】騰訊業績報告罕有首兩句即發哀鳴 三綫業務全受困

騰訊（00700）最新一份業績報告，第一段即發出悲鳴，以削減開支，令經調整利潤錄得按季的增長，而展望未來，亦只是提升業務效率及增加新的收入來源。

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騰訊業績報告指出，第二季期間，主動退出非核心業務，什麼是非核心業務，以及核心業務未來如何增長，就成為騰訊的重要生命綫。

騰訊其中一個核心業務是增值服務，包括遊戲、視頻與音樂的收入，佔收入的53%，不過，本土遊戲有三大問題：（1）大型遊戲發佈數量下降、（2）用戶消費減少；以及（3）未成年人保護措施的實施，王牌遊戲《王者榮耀》收入下降，視頻收入增長而音樂直播及遊戲直播的收入減少。

佔另外5成收入的網絡廣告及金融科技收入，則受疫情困擾，要睇整體中國經濟增長情況。

至於非核心業務，騰訊以往投資眾多公司，繼續可以預期未來將沽出更多已成熟的投資，以補貼公司盈利，就像南非股東的行徑。

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記者：譚志偉