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【理髮業商機】第五波疫情打擊理髮業　業界稱人才流失成本上漲

商業 19:32 2022/08/17

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第五波疫情一度令理髮店停業，改變了市民理髮習慣。(資料圖片)

第五波疫情一度令髮型店停業，隨後4月市面逐步放寬，業界生意趨平穩回升，而第二輪消費券亦有帶動效果，但市民理髮習慣稍有轉變。香港專業髮廊管理協會會長劉玉棠表示，業界生意額回復至去年同期，惟面對人手不足及成本上升壓力。

【電子消費券】Carousell錄雙位數增幅　CHANEL成最熱門搜尋關鍵字

劉玉棠形容停業影響經營，亦有髮型師及助理轉行或離港，重開後出現「搶人」的惡性競爭。另因多了企業安排在家工作，亦影響商業區店舖流失約三分一客人，客人轉而光顧就近住宅區理髮店，或隨髮型師「跳區」，商業區店舖平均消費單價跌近3成。有受訪市民表示，轉到就近居所的理髮店理髮，或使用流行的「快剪服務」省錢。

受通脹及物流影響  理髮產品加價1至3成

環球通脹持續及物流混亂，同樣影響理髮行業。劉玉棠表示，各種理髮產品加幅1至3成，而經歐洲運費有2至3成上升，加上貨幣匯率變化亦影響成本，商戶都盡量自行吸收減輕加幅壓力。

劉玉棠對業界下半年發展感樂觀，認為理髮是民生必須，住宅區理髮店復甦較快及發展不錯，惟人手供應尚有隱憂。早前政府推出「髮型屋及理髮店資助計劃」協助業界，劉玉棠亦對政府體諒業界難處、罕有提供支援及審批迅速表示歡迎。

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記者:王浩賢

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