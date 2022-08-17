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【業績公布】金融壹賬通上半年虧損收窄14%至5.6億　美股早段曾升兩成

股市 22:02 2022/08/17

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金融壹賬通上半年虧損收窄14%至5.6億　毛利率升1.3個百分點至35.3%

金融壹賬通 （06638） （美：OCFT）公布今年上半年業績，期內收入接近21.53億元（人民幣，下同），按年增加20.4%；上半年歸屬股東虧損達5.62億元，按年收窄14%。金融壹賬通期內毛利達7.59億元，按年增長24.8%；毛利率較去年同期提升1.3個百分點至35.3%。金融壹賬通美股早段曾升21.7%，見1.46美元，現報14.6%，報1.38美元。

公司表示，公司第二季度業績增長受惠於雲服務平台、運營支持服務及包括來自海外生態系統業務的其他收入增長。

公司又指，雖然疫情對中國宏觀經濟的影響持續存在，但會繼續積極採取應對措施，如增加基於存量收費的產品使用量，並促進項目的遠程交付，未來將繼續專注於提高來自第三方客戶的收入，以及實現中期盈利目標。

董事長：銀行短期內對於投資於資訊科技支出會較謹慎

公司董事長兼首席執行官沈崇鋒在投資者會議中表示，雖疫情對宏觀經濟帶來打擊，銀行短期內對於投資於資訊科技的支出會較為謹慎；不過銀行對於業務創新及拓展的科技需求仍然相當明顯。金融壹賬通專注的「業務+技術」模式，主要助力銀行在營銷及風險管理等營運相關方面，有助銀行拓展收入，於經濟危機期間實存在更多機遇。

沈又指，金融壹賬通的解決方案主要幫助銀行服務個人貸款及中小企，屬國家重點鼓勵的發展方向，因此相信市場對金融壹賬通的服務仍存在一定需求。

相關文章：【人事變動】PAOB母企金融壹賬通董事長葉望春退任　首席執行官沈崇鋒接任

【新股IPO】金融壹賬通：拓寬商業科技服務對象及地域覆蓋　港股半日成交較淡靜、仍高美股約11%

記者：梁安琪

港股 虛擬銀行 金融壹賬通（06638） 業績公布

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