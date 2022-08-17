【周末好去處】數碼港「2022數碼娛樂領袖論壇」下周五開幕 設三大體驗專區首設「元宇宙博覽館」 多間公司將免費送出NFT紀念品

由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2022數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF），將於本月26日（周五）至28日 （周日）舉行。一連三日的論壇以「跨越虛實 娛樂無界」為主題，探討數碼娛樂業界的最新趨勢及如何突破界限，更首次設有元宇宙展館，帶來親臨其境的沉浸式體驗；活動現場同時設有三大體驗專區，圍繞元宇宙、運動科技、藝術科技，為大眾呈獻嶄新的數碼娛樂新體驗 ；更有超過10場香港學界、現役及前職業電競選手到場進行表演賽及選拔賽。

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Web3.0的新浪潮為各行各業帶來不少機遇，主論壇邀請到逾50位分別來自Animoca Brands、Meta、The Sandbox、Epic Games、Supercell、索尼中國、雅虎、STEPN、disguise、Autodesk、埃森哲等多家國際及本地知名科技公司的星級專家，深入剖析元宇宙科技於娛樂、藝術及運動各領域的未來發展趨勢，為與會者解構多個熱門話題 ，例如非同質化代幣（NFT）、「運動獲利/邊跑邊賺」（Move-to-Earn）、如何利用元宇宙拓展品牌或涉及的法律議題等，帶領行業全方位發掘新世代的數碼娛樂生態，解鎖無遠弗屆的元宇宙世界及無限商機。環太平洋大學聯盟（APRU）亦再次與DELF聯乘，舉行第三屆線上MetaGame會議，深入探討國際電競領導者如何從教育娛樂到大學電子競技、社會福祉遊戲化（Gamification of social well-being）等層面，於大學內中擴展其影響力。

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一連三天的DELF活動內容精彩豐富，將透過Decentraland平台讓各界人士猶如現場置身其中。除了可觀看行業論壇及競賽，與會者更可參觀數碼藝術畫廊、元宇宙及NFT初創展示、體驗密室逃脫，並收集DELF限定的NFT外套及POAP徽章等。另外，為鼓勵蒞臨數碼港的參加者探索不同景點，大會更於現場特設20個景點及打卡熱點，參加者可憑邊玩邊賺（Play-to-Earn）平台收集印章，並贏取豐富獎賞。活動期間，多間展示公司更會免費送出專為DELF而設的NFT作紀念品，甚具收藏價值。

DELF設有三個體驗專區，刷新市民對元宇宙的想像。先是元宇宙展區，最受注目的相信是利用VR眼鏡鑑賞藝術品的「元宇宙博覽館」，另外還有透過ZOTAC最新的背包電腦享受多種無線VR體驗、利用Meta Quest 2根據音樂節拍進行的VR遊戲《節奏光劍（Beat Saber）》 等；喜歡靜態的可欣賞第五屆香港光雕節，並於「數碼洞穴」、「量子宇宙」等藝術科技裝置「打卡」留念，場內更設有多款運動科技的體驗裝置。加上首屆NEXXCREATE數碼娛樂節及數碼娛樂大獎，以及於DELF舉行的數碼娛樂大獎頒獎典禮，足可讓業界人士、電競愛好者及與會者目不暇給，親身感受到數碼娛樂帶來的感官新體驗。

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將於2023年9月於杭州舉辦的亞運會，首次將電競列為正式比實項目。為讓大眾提前感受電競賽事的刺激，是次DELF將邀請多位香港學界、現役及前職業電競選手到場進行表演賽及選拔賽，當中包括由專業級電競運動員參與的「數碼港呈獻：TOROS powered by Red Bull」邀請賽、由香港電競足球代表隊進行的FIFAe表演賽、由影視藝人與Cosplayers對壘之Romago王者榮耀明星邀請賽、推動香港STEM教育發展而舉辦的「機甲大師2022青少年對抗賽」、供中小學生參加的「2022年香港無人機運動總會青少年競速無人機錦標賽」、「2022全港電閃新手賽及選拔賽META 3」、「Minecraft學界電競挑戰盃」，以及由香港學界電競運動總會舉辦的「SEFHK新舊學界高手邀請賽」等。此外，為推廣電競至不同年齡層，DELF更設有樂齡電競及體驗日，以供樂齡人士參與，齊齊享受電競的樂趣和刺激。

數碼港行政總裁任景信表示：「元宇宙是近年最具變革性的科技發展之一，展示了數碼世代下，沉浸式體驗大行其道的未來，同時亦提供嶄新的溝通、互動，以及與世界產生連結的方式，影響力足以顛覆各個範疇。今屆『數碼娛樂領袖論壇2022』圍繞元宇宙、運動科技及藝術科技三大範疇，除一如以往邀請行業領袖作主題討論分享，舉辦電競賽事及涵蓋多個數碼娛樂範疇的體驗外，更特別新設位於Decentraland的元宇宙展館，讓參加者感受元宇宙的與會及娛樂體驗。我們期望透過是次論壇，與業界人士共同探討數碼娛樂產業在數碼科技帶動下的新商業模式及無限機遇，同時讓電競愛好者共聚一堂，展示身手，並讓公眾更了解香港在數碼娛樂方面的進程。」

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責任編輯：嚴浩文