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【新股IPO】萬科旗下萬物雲本周闖關 擬集資20億美元

股樓投資 19:38 2022/08/17

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引述外電報道，萬科（02202）旗下物管子公司萬物雲將於本周內尋求上市聆訊，並將在本周較後時間決定IPO時間表。根據初步招股文件顯示，中信証券、花旗及高盛屬聯席保薦人。稍早前有消息指，萬物雲是次上市擬集資最少20億美元（約156億港元）。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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萬物雲去年合共錄得收入237億元人民幣，按年增長30.6%；期內利潤達17.14億元，按年增長12.9%，旗下有三大主要業務，分別是社區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務以及AIoT及BPaaS解決方案服務。

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記者：張以正

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