【投資分析】景順：中國股市有上行潛力　聯儲局將轉用不進取緊縮政策

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示。今年中國經濟將持續反彈，今年中國股市有上行潛力。鑑於聯儲局對數據的依賴，我認為聯儲局於未來幾個月的某個時間將會轉而採取較不進取的緊縮政策。

Kristina Hooper指，儘管7月份的數據令人失望，但值得注意的是，放緩的擴張仍然是擴張。更重要的是，她認為經濟數據或許並非市場應追蹤的唯一訊號。亦應關注政策及其對經濟和市場走勢的潛在影響。

Kristina Hooper續稱，中國人民銀行已對近期疲軟的經濟數據作出應對，自1月份以來首次出乎市場預料地降息。若人行認為有必要支持經濟復甦，將會繼續降息。

中國股市已回吐近期的升幅，主要由於房地產市場的困境。但Kristina Hooper認為，政策制定者有能力在必要時防止硬著陸。她發現投資者對中國股市過於悲觀，這意味著有可能帶來正面的意外驚喜。

鑑於必要時或會獲得財政和貨幣政策的支持，Kristina Hooper相信今年經濟將繼續反彈，並且仍預期中國股市將收復2022年上半年的部分失地。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

Kristina Hooper發現，大多數資產持有人似乎認為，美國股市升勢不會持續（熊市中的多頭反彈）。

景順研究了自1957年以來的熊市歷史數據，發現熊市反彈是否可持續，往往視乎是否存在實際的經濟衰退。

Kristina Hooper認為，美國避免經濟衰退的可能性已有所增加。供應鏈壓力似乎正在緩解，大宗商品價格已從高位回落。通脹似乎已見頂，儘管仍處於令人不快的高位，但正趨於緩和。

Kristina Hooper認為，最終美國經濟是否陷入衰退周期、股市升勢是否結束，均取決於未來的貨幣政策。聯儲局重視的通脹指標正在放緩，初次申請失業救濟金人數呈上升趨勢。因此，鑑於聯儲局對數據的依賴，預計於未來幾個月的某個時間或會轉向採取較不進取的緊縮政策。她認為，緊縮政策將會持續，但進取程度低於市場預期。這應足以令美國股市維持升勢。

展望未來，景順將關注聯儲局最重視的數據 — 特別是通脹及通脹預期。景順會在即將召開的7月份聯邦公開市場委員會會議記錄中觀察聯儲局是否會軟化立場。其亦會關注中國實施的新政策，特別是與房地產市場相關的政策。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠