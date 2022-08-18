身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）

曾連續兩年被《福布斯》雜誌評選為「全球最性感王室成員」的杜拜哈姆丹王儲，上周於Instagram上載與友人搭乘倫敦地鐵的相片。相片可見他身穿便服，在繁忙的地鐵車廂內舉機自拍，但無人認得出這位坐擁過千億身家、杜拜未來酋長哈姆丹。

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杜拜王儲哈姆丹（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）一直以來相當受歡迎，2018年至19年被《福布斯》雜誌評選為全球最性感王室成員之一。他現時在IG有近1,500萬粉絲，包括連曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及普巴（Paul Pogba）等名人都是其粉絲。

哈姆丹上周在IG發布相片，可見他身穿軍綠色T恤，與朋友搭乘倫敦地鐵，透露自己正在英國渡假，雖然還有漫長旅程，但笑稱朋友已經疲倦了。相片可見他似乎沒有保鑣伴隨，更沒有像其他名人般戴太陽眼鏡或帽子遮蓋容貌。但在場乘客都沒有認出這位男網紅兼杜拜未來酋長，哈姆丹與友人甚至無座位可坐，需要一直站立至目的地。

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相片獲超過51萬名網民讚好，有人留言笑稱乘客居然不知道自己與王儲同車。據悉，哈姆丹父親、杜拜現任酋長Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum亦有現身倫敦，與兒子在當地渡假。

哈姆丹上月成功被倫敦民眾「野生捕獲」。朋友Ahmad Jaber Al Harbi早前在IG發表影片，可見民眾認出哈姆丹本人，他亦在車上大方與她合照，表現親民。

現年40歲的哈姆丹是現任酋長與大王妃所生的次子，由於哥哥Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum在2008年被父親褫奪王儲頭銜後，哈姆丹成為新任王儲。哈姆丹的哥哥在2015年死於心臟病發。

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責任編輯：郭麗明