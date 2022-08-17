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【投資分析】瑞士百達：中國未來10年GDP平均增長為4.6%　房地產和互聯網擴張結構性下降

環球政經 19:03 2022/08/17

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瑞士百達財富管理發佈2022的年度報告《前瞻•十年》，報告預期，中國未來10年GDP平均增長為4.6%，預計『共同富裕』新的政策框架可能會導致未來幾年經濟增長放緩，尤其房地產和互聯網行業擴張的結構性下降。

長期展望：通脹上升與溫和增長將至

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示：「未來10年，我們預期美國及歐元區的潛在GDP增長均值分別為2.0%及1.6%。我們已將中國未來五年的GDP預測平均調整30個基點至4.8%（相比2021年《前瞻•十年》所預測的5.1%），並仍認為未來10年中國GDP將保持年均增長4.6%。」

「『共同富裕』的目標獲賦予新的意義，這意味著以往普遍有利於資本多於勞動力的政策可能會削弱。根據我們的初步評估，新的政策框架可能會導致未來幾年經濟增長放緩，尤其房地產和互聯網行業擴張的結構性下降；然而，長遠來看，中國可能會邁向更可持續增長。」

中國股票：料未來10年回報7.5%

瑞士百達稱，中國目前佔MSCI新興市場市值的30%，儘管在岸股票僅按實際價值的20%計入。僅國內（在岸）股市的市值就超過3萬億美元，約為整個印度股市的三倍（及美國股市的十分之一）。除規模以外，中國股市在各個板塊亦比其他新興市場國家更為多元化。鑑於中國的經濟和政治影響力，國際投資者愈來愈難忽視中國資產。

報告又指，儘管中國經濟增長受國內房地產行業下行影響，幅度較去年預期無疑有所放緩，但以發達市場的標準衡量，中國經濟增長仍處於高位，可支撐企業的營收預期。此外，預計人民幣兌美元匯率將隨時間升值，從而支撐按硬通貨計算的回報。

總體而言，瑞士百達預計中國股市未來10年的預期回報率為每年7.5%，比去年略高，這受惠於較好的入市時機，但地緣政治溢價較高。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

發達市場股票：面臨通脹壓力

瑞士百達預期，發達市場股票的名義年均回報率為5-6%，而過去40年則超過9%。瑞士百達預期的經濟前景正以中低速增長並趨向更高通脹——兩者相輔相成或令股票估值承壓。預計未來10年，估值壓縮將使標準普爾500指數年度回報率下降1.8%，歐元區股票回報率下降0.5%。

新興市場股票：波動性更大

瑞士百達指出，從歷史上看，新興市場股票的回報率高於發達市場股票，但波動性更大。自1987年創立以來，MSCI新興市場指數的長期年均回報率為10.5%，而同期MSCI世界指數（僅涵蓋發達市場）的年均回報率為8.7%。按風險調整基準計算，新興市場股票與發達市場股票之間並無明顯差異，因為過去30年，只有約四成半時間新興市場股票獲視為更好的風險調整投資。即使新興市場股票的預期回報高，亦需平衡其相關風險。

總體而言，瑞士百達預計MSCI新興市場指數未來10年的年均總回報率為7.5%（以美元計）；很大程度由於新興市場整體的持續增長（即使考慮到中國近期放緩）以及匯率走勢的正面支持。該資產類別依然具有長期吸引力，但僅限於願意承擔額外風險的投資者。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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