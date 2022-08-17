【旅客重臨】旅發局：7月份訪港旅客逾4.8萬人次 內地客按年大增5倍

政府今年5月起放寬旅客入入境安排，包括容許非香港居民從海外入境、調整航班熔斷機制等，訪港旅客數字持續上升。香港旅遊發展局（旅發局）公布，7 月初步訪港旅客人數逾4.8萬人次，較6月約 4.1萬人次上升17%，按年更大增4.5倍。而今年首7個月錄得約12.4萬人次訪港，按年增加近2倍。

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按訪港客源市場分佈，7月份內地訪港旅客有40,091人次， 按年增幅約5.3倍，期內佔整體訪客的83.4%，而內地客亦較5月時增加近1.8倍，升勢明顯。今年首7個月，內地客錄得10.2萬人次，亦佔期內整體訪港旅客的82.2%。



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非內地客方面，7月份錄得7,957人次訪港，按年升近2.4倍，亦較5月時的4,307人次，升近85%。而7月份短途及長途客的數字分別達3,072人次及3,596人次，按年升逾1倍。

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旅發局相信，政府調整海外或台灣抵港人士的酒店檢疫及醫學監察安排，是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其可以惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港。旅發局亦已做好部署，並會與旅遊及相關行業保持緊密聯繫，待通關後馬上迎接旅客。

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記者：陳詠妍