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【虛擬銀行】平安壹賬通銀行PAOB上半年收入增逾5倍　至4570萬元人民幣

股市 19:30 2022/08/17

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虛擬銀行平安壹賬通上半年總收入按年增長超過5倍，達4570萬元人民幣。

平保 （02318） 旗下金融壹賬通 （06638） 公佈中期業績。其中，金融壹賬通旗下在港營運的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），2022年上半年總收入按年增長超過5倍，達4570萬元人民幣、客戶貸款和墊款規模按年增逾2.3倍，至17億港元。不過與此同時，PAOB業務成本按年增加45.7%，至2160萬元人民幣。

PAOB又公佈，已為超過1200個貿易通企業提供貸款服務，總額超過20億港元。去年在PAOB已審批貸款的中小企客戶中，26%此前從未獲得來自其他銀行的貸款；而曾獲其他銀行貸款的客戶中，75%未曾從其他行獲批無抵押貸款。

金融壹賬通稱，儘管疫情下PAOB經營環境充滿挑戰，但因其穩健的風險管理架構及謹慎的撥備政策，PAOB仍然保持優良資產質素。

另外，金融壹賬通宣佈集團董事長葉望春因家庭原因退任，由首席執行官沈崇鋒獲委任接替董事長職務。據悉，葉望春退任主要是由於已屆退休之齡，他將繼續以執行董事身份，協助管理層轉換順利過渡。

沈崇鋒任期3年，集團不會就他履行執行董事職責而向其支付任何董事服務袍金。沈崇鋒2021年10月加入金融壹賬通，任首席執行官兼執行董事，主要負責集團日常管理，他之前曾就職於金蝶軟件（中國）。

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