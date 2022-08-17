▲ 【騰訊業績】騰訊次季人手大減5500人、幅度少過阿里巴巴 薪金節省近17億人幣

内地宏觀經濟增長放緩，科網企業的高增長難以為繼，讓降本增效成為行業主流。騰訊 （00700） 在最新一季財報透露，上季員工人數減少約5498人，截至6月底騰訊餘下約11.07萬名員工，但仍高於去年同期的9.42萬名員工。

騰訊上季大幅裁員後，總酬金成本也由首季的292.29億元（人民幣，下同）回落至次季的275.5億元，意味騰訊節省近16.79億元。然而，老對手阿里巴巴 （09988） 上季力度明顯更狠，截至6月底季度内員工人數減少9241人至24.57萬人。

騰訊次季營銷開支降21% 處置投資項目收益239億人幣

騰訊近季也勒緊褲帶嚴控營銷開支，次季銷售及市場推廣開支約79億元，按年減少21%。除了削減人力成本及營銷開支，騰訊上半年處置及視同處置投資公司 的收益淨額約238.63億元，按年多1.49倍，當中包括減持「東南亞小騰訊」Sea（美：SE）而產生收益約184.81億元。

不過，騰訊上半年也對上市企業，非上市企業及理財投資作出新投資及額外投資239.09億元，投資項目主要從事社交媒體平台及其他互聯網相關業務

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責任編輯：李哲毅