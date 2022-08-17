  • 30°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊業績】騰訊次季人手大減5500人、幅度多過阿里巴巴　薪金節省近17億人幣

股市 19:03 2022/08/17

分享：

分享：

【騰訊業績】騰訊次季人手大減5500人、幅度多過阿里巴巴　薪金節省近17億人幣

内地宏觀經濟增長放緩，科網企業的高增長難以為繼，讓降本增效成為行業主流。騰訊 （00700） 在最新一季財報透露，上季員工人數減少約5498人或5%，截至6月底騰訊餘下約11.07萬名員工，但仍高於去年同期的9.42萬名員工。

騰訊上季大幅裁員後，總酬金成本也由首季的292.29億元（人民幣，下同）回落至次季的275.5億元，意味騰訊節省近16.79億元。老對手阿里巴巴 （09988） 上季人手減幅也相當大，截至6月底季度内員工人數減少9241人或3.6%至24.57萬人。

騰訊第二季業績詳情，可看【下一頁】

騰訊次季營銷開支降21% 處置投資項目收益239億人幣

騰訊近季也勒緊褲帶嚴控營銷開支，次季銷售及市場推廣開支約79億元，按年減少21%。除了削減人力成本及營銷開支，騰訊上半年處置及視同處置投資公司 的收益淨額約238.63億元，按年多1.49倍，當中包括減持「東南亞小騰訊」Sea（美：SE）而產生收益約184.81億元。

不過，騰訊上半年也對上市企業，非上市企業及理財投資作出新投資及額外投資239.09億元，投資項目主要從事社交媒體平台及其他互聯網相關業務

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章

【騰訊700】騰訊委任張秀蘭為獨立非執董　曾任北京政協具政策研究背景

【大行分析】大摩：騰訊若沽美團可釋放價值、或更進取回購股份　一文看清大行對騰訊擬沽美團傳聞之看法（不斷更新）

責任編輯：李哲毅

Sea Limited（美：SE） 港股 美股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【港股市況】騰訊逆市升3%獨力難支、恒指尾市跌200點　滙豐除淨跌2%、東亞跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%獨力難支、恒指尾市跌200點　滙豐除淨跌2%、東亞跌逾3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款