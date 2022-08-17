▲ 【業績｜汽車零件】耐世特半年轉虧至1114萬美元 涉所得稅2948萬美元

汽車零件商耐世特 （01316） 公布截止6月底止上半年轉盈為虧，虧損1113.8萬美元，去年同期為純利831.43萬美元；收入17.91億美元，升3.3%；不派中期息。

集團解釋虧損乃受所得稅開支增加導致，其開支按年增加2380萬美元至2947.8萬美元，經調整淨利潤為3830萬美元。

收入受北美地區帶動則按年上升3.3%至17.91億美元；以地區劃分，當中北美地區收入共10.95億美元，按年增7%；亞太區為3.78億美元，按年倒退2.5%；歐洲、中東、非洲及南美洲收入共3.16億元，按年增0.3%。

集團指出，期內供應短缺及整車製造商生產計劃持續 變動對其製造效率及材料效能造成不利影響。管理層 難以估計新冠疫情對集團日後財務狀況、經營業績或 現金流量的影響。

集團展望未來將確保產品線周全地配合ADAS－先進 安全性及性能、軟件及互聯、電氣化及共享出行等大 趨勢。集團技術可在大趨勢下完美配合耐世特向整車 製造商提供解決方案。

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記者：宋佩恩