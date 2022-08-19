【拿拿聲快訊@iM網欄】科技便利背後：從產品體驗體現企業價值

現時一機在手就能處理生活大小事，你我生活的便利全賴科技公司於創新技術的「執行性」；以在全球30多個城市營運的送貨平台公司Lalamove為例，手機應用程式的每一個按鈕的設計和功能不單能更緊密聯繫每個用戶，同時為廣大受眾及司機夥伴帶來更豐厚收入，背後所牽涉的，正是「將想法實踐」的執行力，推動團隊以科技提升產品質素，打造更可靠的應用程式，推動各方共贏。

為什麼「執行」對新型科技公司至關重要？試想想，Lalamove作為平台公司，手機APP是連接客戶和合作司機的重要渠道，從而為全球不同市場的客人提供全天侯即時送貨服務；從中小企客戶的角度出發，速度是他們生意的關鍵，愈快聯絡到司機安排送貨，就能接收更多訂單，賺得更多；而從司機夥伴方面而言，手機APP的定位功能愈準確，與客戶配對的速度愈快，他們接單的數量也可隨之增加。所以，將科技想法和數據化體現在產品上的執行力是平台公司不可缺少的元素。

應用程式及產品的用戶體驗越見受到普羅大眾及用家的重視。普羅大眾着重體驗，個別受眾如司機夥伴則有更實際的考量，應用程式能否快捷、完善及個人化成為關鍵。正因如此，Lalamove有別於傳統科技企業，實行利用科技貫穿整個企業營運，由產品至商業營運亦由科技驅動。公司集中透過技術部、商業營運部門、產品部組成的「鐵三角」執行創新研發及營運，透過內部持續分析客戶意見，不斷優化產品，令產品能最好地為客戶服務。

數據有助平台企業更好了解市場需求及制定發展方向，每一張訂單或客人在手機APP上按的每一個按鈕，甚至是在頁面停留的時間長度，都是重要的資訊，反映客戶的使用習慣、需求，以及平台可着手改進之處。Lalamove的技術聚焦如何將這些重要資訊整理再加以分析，最終優化產品，當中需要科技作為連結；透過大數據分析用戶數據背後所含的痛點和重要價值，推動團隊改善平台上每處細節與流程，提升用戶體驗最終可有效改善平台合作司機的生計，相互共贏。

一個能成功保持用戶忠誠度的應用程式背後所代表的是企業團隊日以繼夜的嘗試與創新，團隊的深入交流和妥善利用科技，將企業價值融入產品，為終端用戶直接帶來正面影響。正正因為整個科技運用的流程有別於傳統科技公司，並應用於每一個決定之中，平台公司所需要的科技人才再不局限於計算機工程或理科人士，以及樂於跳出框架，均成為平台公司人才的重要特質。

Lalamove為有意投身科技公司的人才提供發展出路，提供全面及多面向的技術工程團隊讓同事有機會讓接觸不同技術範疇的知識，不論理科文科、自學編寫程式或大學專修工程，亦可投身入行，以行動改善大眾生活，透過科技為司機夥伴帶來更多機會。

作者_余浩然簡介： 人力資源副總裁暨東南亞地區總經理。負責Lalamove全球人力資源事宜，尤其在世界不同市場建立多元及國際化團隊，協助公司業務持續發展。又同時分管Lalamove東南亞地區業務。

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